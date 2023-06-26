Муж больной раком Анастасии Заворотнюк принял тяжелое решение

Петр Чернышев с женой Анастасией Заворотнюк. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Татьяна Навка рассказала, почему Петра Чернышева не будет в ее новом шоу. По ее словам, муж больной раком Анастасии Заворотнюк сейчас старается быть ближе к семье. Как известно, вот уже четыре года актриса борется с онкологическим заболеванием.

Обычно во всех шоу Татьяны Навки занят Петр Чернышев. Но на этот раз его имя не появилось на афише. Поклонники забили тревогу. Перепуганный народ решил, что это связано с ухудшением состояния Анастасии Заворотнюк.

Навка поспешила раскрыть подробности происходящего с фигуристом. "Петр - мой партнер и надежный товарищ. В настоящий момент он занимается новой постановкой и специальными выступлениями в Москве и по всей России", - сообщила Олимпийская чемпионка.

Она также уточнила, что находится на связи с Чернышевым. "По возможности он старается быть ближе к семье, поэтому, как заметили поклонники, на гастроли наших шоу в Сочи в этом году он не поехал", - цитирует ее Woman.ru.

Ранее стало известно, что дочь Анастасии показала, что ее маму прячут за шторами. Речь идет об особняке актрисы в элитном поселке Крекшино. Именно там живут артистка и ее близкие. 27-летняя Анна живет сейчас с матерью.

Напомним, актриса последний раз появлялась на публике в апреле 2019 года. Данных о том, в каком состоянии находится сейчас больная раком актриса, нет. Близкие звезды отказываются раскрывать подробности ее болезни. Говорят, звезда после нескольких операций на головном мозге с трудом передвигается. Изредка ее вывозят в инвалидном кресле на крыльцо дома подышать свежим воздухом.

К слову, младшую дочь актрисы Милу родные тоже прячут от посторонних глаз. Анна ранее говорила о том, что не показывает сестру, так как ей не разрешают близкие. Этой осенью Мила будет праздновать свой первый юбилей. В октябре ей исполнится пять лет. Все заботы о крошке сейчас легли на плечи бабушки - Валентины Борисовны.