Правительство Нидерландов терпит крах: Страна не справилась с мигрантами

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте Фото: REUTERS

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подал в отставку. Ей предшествовала череда неудачных переговоров с членами коалиции по сдерживанию иммиграции.

Стремление голландских консерваторов под руководством Рютте ограничить поток просителей убежища в Нидерландах раскололо его четырехпартийную коалицию: две партии, входящие в нее, отказались поддерживать его предложения.

Напряженность достигла предела, когда Рютте потребовал поддержать предложение об ограничении въезда детей беженцев и заставить семьи ждать не менее двух лет для воссоединения. В итоге, несогласный с этим Христианский союз принял решение о выходе из правительственной коалиции, что и привело к кризису.

Нидерланды пытаются проводить самую жесткую иммиграционную политику в Европе. Но число заявок на предоставление убежища лишь увеличивается.

В центрах для беженцев люди проживают в ужаснейших условиях, практически не имея доступа к воде, санитарным удобствам и медикаментам.

Рютте обещал улучшить условия в подобного рода учреждениях за счёт уменьшения числа беженцев, однако ему не удалось заручиться поддержкой партнеров по коалиции.