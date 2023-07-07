Гастродипломатия: какими успехами может похвастаться Россия?

В среду 12 июля в 10:00 (мск) в редакции «Комсомольской правды» пройдет круглый стол «Рост гастродипломатии».

Еда для человека нечто больше, чем просто «топливо» для пополнения энергии. Фактически она стала катализатором социальной трансформации и организации общества, геополитической конкуренции, промышленного развития, военных конфликтов и экономической экспансии.

Гастродипломатия использует еду для выстраивания правильных коммуникаций и достижения национальных интересов, как влиятельный фактор в сфере общественной (культурной) дипломатии, обладающий синергетическим эффектом, объединяющим еду, туризм и дипломатию. Эффективность этого вида дипломатии заключается в создании межкультурного взаимопонимания, что, в свою очередь, может привести к укреплению взаимоотношений между нациями и государствами. Гастродипломатия использует еду для выстраивания правильных коммуникаций и достижения национальных интересов.

Какими успехами может похвастаться Россия?

Спикеры:

- Леонид Гелибтерман – Президент, Международный эногастрономический центр;

- Анна Жукова – Президент, Национальная ассоциация кулинаров России;

- Анна Мазманян – Основатель гастрономических проектов Yerevan Food Fest и Gastronomic Map of Armenia;

- Сергей Мелик-Багдасаров – Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Боливарианской Республики Венесуэла, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Доминиканской Республике по совместительству, Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Гаити по совместительству;

- Ирина Мельникова – Генеральный директор, отель «Амбассадор Калуга»;

- Сергей Мясоедов – Проректор, директор Института бизнеса и делового администрирования, РАНХиГС;

- Владимир Русанов – Министр туризма, Камчатский край;

- Антон Сальников – Шеф-повар, участник Российских гастрономических недель;

- Александр Сидоров – Винный и гастрономический обозреватель, заместитель главного редактора, IZ.RU (МИЦ «Известия»);

- Александр Сирченко – Заместитель генерального директора, компания Fun&Sun (ex. TUI Россия);

-Ирина Тимонина – Доктор экономических наук, профессор Института бизнеса и делового администрирования, РАНХиГС.

Модератор:

- Сергей Рыбаков – Программный директор Ecumene

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Трансляцию можно посмотреть на сайте KP.RU

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Мероприятие проходит в рамках дискуссионного клуба Ecumene.

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