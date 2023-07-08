Пытаясь оправдаться за кассетные бомбы, Украина и США бесстыдно врут всему миру

Это оружие неизбирательного типа, которое поражает площади и все, что на них находится Фото: Александр КОЦ

Передача американцами кассетных боеприпасов Украине вызвала неоднозначную реакцию на Западе. Германия, Австрия, ООН и 38 международных правозащитных организаций выступили против такой поддержки Киева. Все прекрасно понимают, что это оружие неизбирательного типа, которое поражает площади и все, что на них находится.

Американцы даже попытались оправдаться за принятое Джозефом Байденом решение по этому вопросу.

- Я обеспокоен гуманитарными обстоятельствами, но хуже для Украины, если победит Россия, так что это важно, чтобы они не победили, — заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

- Нам необходимо придумать альтернативный вариант, который можно будет использовать до тех пор, пока мы не будем в состоянии передавать дополнительные некассетные боеприпасы, — объяснил причины этого шага администрации США советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. То есть у Вашингтона есть дефицит обычных боеприпасов, слишком много их уже потребила Украина, а заместить их можно только кассетными. Практически тут же Салливан начал петь и заливать, будто власти Украины заверили Вашингтон в "осторожном" применении кассетных снарядов и бомб, дабы минимизировать риски для мирного населения, и заверил: кассетные снаряды будут использоваться исключительно на украинской территории. Особый упор он сделал на рисках для "мирняка": "Украина предоставила письменные гарантии, что будет использовать их очень осторожно, чтобы свести к минимуму любой риск для гражданского населения".

На помощь Салливану пришел и нынешний министр обороны Украины экс-адвокат Алексей Резников, озвучивший аж 5 (пять!) принципов, которых Киев будет придерживаться при использовании кассетных боеприпасов:

- боеприпасы не будут использоваться на территории РФ;

- боеприпасы будут использоваться только в местах скопления российских военных;

- Украина будет вести строгий учет использования кассетных боеприпасов и территорий, где они будут применяться;

- после освобождения эти территории будут приоритетными для разминирования;

- Украина будет отчитываться партнерам об использовании кассетных боеприпасов и их эффективности.

Американцы запустили откровенный бред, а в Киеве его с радостью поддержали. Брать на вооружение заявления Киева могут либо законченные дегенераты, либо абсолютно прожженные циники. И не только потому, что использовать кассетные боеприпасы невозможно в принципе использовать "с осторожностью". Киев еще ни разу не выполнил ни одного своего обещания, нарушил все клятвы, и это заявление Резникова, не отличаясь ничем от предыдущих, является смесью казуистики и патологической лжи.

Донецкая, Херсонская, Запорожская и Луганская области, равно как и Крым, с точки зрения Киева не являются территориями РФ, а по "своей" территории Украине бить кассетными боеприпасами не возбраняется. Подобные заверения звучали от Киева и перед получением "Хаймарсов" или "Storm Shadow", но первое, что начинали делать украинские нацисты, получив их, гвоздили по жилым кварталам Донецка и Луганска и убивали обычных гражданских жителей этих городов.

Про то, что боеприпасы будут использоваться только в местах скоплений российских военных – обычная ложь. Можно вспомнить, как ВСУ засыпали Донецк "Лепестками", на которых подрывались женщины и дети.

Что касается разминирования, то это просто вранье. На подконтрольных Киеву территориях украинские саперы разминируют огороды местного населения за совершенно немыслимую мзду – кто хочет выйти в огород без опасения подорваться, должен заплатить украинским саперам 1000 долларов. Ни скидок, ни каких-либо уступок и рассрочки – твердая такса, и деньги вперед. А если денег нет – то можете спокойно подрываться. Между тем, этот вопрос не менее актуален, чем поражение площадей, поскольку до 40% поражающих элементов не взрываются, особенно, если этот боеприпас был произведен много лет назад, а это значит, что на площади поражения остается масса мини-бомбочек, представляющих опасность для всех.

Что же касается контроля и отчетности – так Запад до сих пор не смог добиться от Киева внятных отчетов по уже полученным ранее вооружениям, так с какой стати Зеленскому и его команде менять свой подход в этой области. Тем более, что Вашингтон сам и сказал, что передача кассетных боеприпасов имеет временный характер и осуществляется на тот период, пока США не наладят выпуск обычных снарядов. Такая вот "передача вещдоков во временное пользование".

И это казуистика уже со стороны Вашингтона – а что, после этого кассетные боеприпасы вывезут с Украины в США обратно? А те, которые ВСУ отстреляют тоже?

Изоврались совсем уже так, что дальше некуда.

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