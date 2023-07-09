Немощный Байден попытался козырнуть голым торсом: Вот что из этого вышло

Президент США отдохнул на общедоступном солнечном пляже в штате Дэлавер Фото: REUTERS

В субботу на общедоступном солнечном пляже в американском штате Дэлавер появился старичок в синих шортах, разрисованных морскими черепахами, белой рубашке поло и бейсболке. Он неторопливо разделся до пояса и улегся в шезлонг позагорать, потом долго ковырялся в мобильнике и разговаривал с двумя своими спутницами, устроившимися рядом под зонтиком. Многочисленные отдыхающие предавались неге и не обратили на дедушку никакого внимания. Их не привлекло даже то, что вокруг сгруппировались не менее десятка крепких молодых мужчин в темных очках, одетых совсем не по-пляжному.

А ведь какой тарарам поднялся бы, если бы народ разглядел, что старичок этот никто иной как сам президент США Джо Байден. Американский лидер за день до отлета в Литву на саммит НАТО, видимо, решил показать, что вопреки нападкам недоброжелателей пребывает в хорошей физической форме. Правда, купаться в океан не полез, да и объемистые пляжные сумки доверил тащить супруге Джилл и внучке Финнеган.

Байден купаться в океан не полез, только загорал. Фото: стоп-кадр видео

Хотя, может и лучше, что Байден сумел сохранить инкогнито, а то пустил бы песок в глаза, наговорив опять каких-нибудь несуразностей. Ведь буквально накануне он ошарашил зрителей на своем выступлении в Южной Каролине тем, что несколько раз пнул трибуну, объяснив это тем, что она «не работает».

Одно обстоятельство осталось непроясненным: где же был «ядерный чемоданчик», пока президент наслаждался солнцем. Морской офицер, который постоянно носит его за хозяином Белого дома, на видео, сделанное на пляже, не попал. Неужели устройство с секретной красной кнопкой запрятали среди полотенец и сменного белья, чтобы не вызывать у окружающих излишнего любопытства?