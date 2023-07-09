«Президента никто не заметил»: Байден посетил пляж, но отдыхающие не обратили на него внимания

Байден посетил пляж, но на него никто не обратил внимания Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден появился на пляже недалеко от своего дома в штате Делавэр. Политик был замечен отдыхающим вместе со своей женой и внучкой, при этом отдыхающие не обратили на него внимания.

Как передает Daily Mail, американского лидера увидели на пляже в субботу, 9 июля. На видео, появившемся в сети, можно увидеть, как президент США загорает на шезлонге под бдительным наблюдением сотрудников своей службы охраны. При этом другие посетители пляжа не обратили внимания на Байдена и его окружение, продолжая наслаждаться солнечной погодой.

Издание отмечает, что отдыхающие на пляже никак не реагировали на появление политика, потому что администрация американского президента продолжает отказываться обсуждать скандал, связанный с обнаружением кокаина в Белом доме.

Напомним, накануне Байден заявил о необходимости предложить России разумный путь к соответствию требованиям для вступления в НАТО, перепутав ее с Украиной во время телеинтервью. Оговорка Байдена попала на видео телеканала CNN.

До этого президент США шокировал собравшихся на его выступление зрителей в Южной Каролине тем, что несколько раз пнул трибуну, объяснив это тем, что трибуна «не работает».