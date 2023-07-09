Татьяна Судец раскрыла правду о личной трагедии

Татьяна Судец с внучкой, Андрей Соколов и Надежда Бабкина Фото: Мария РЕМИЗОВА

В «Артеке» завершился кинофестиваль имени Василия Ланового «Алые паруса». Его уже 31 год организует продюсер Ирина Громова, а после смерти Василия Ланового президентом киносмотра был избран актёр Андрей Соколов. Каждый год на «Алые паруса» с мастер-классом приезжает легендарный диктор Татьяна Судец.

В этом году с Татьяной в Крым прилетела ее внучка. Ну, а за кулисами фестиваля 75-летняя ведущая программ «Время», «Голубой огонек», передачи «Спокойной ночи, малыши!» рассказала KP.RU о трагедии, которую пережила в раннем детстве. Как оказалось, в 5 лет Татьяна едва не умерла.

- Мама кормила моего 2-летнего брата Толю, забыла выключить плитку на подоконнике, - вспоминает в беседе с KP.RU Татьяна Судец. - А я услышала музыку за окном, кого-то хоронили…Вскочила на подоконник, чтобы посмотреть, что там за окном происходит. И у меня платье попало на горящую плитку и моментально вспыхнуло. Когда мама зашла в комнату, я уже горела факелом. Обгорела вся, только волосы огонь не тронул. Врачи диагностировали ожог третьей степени, обгорело 75% моего тела.

«Она не выживет!» - говорили медики маме. Кожу клоками с меня снимали. Но мама сказала: «Таня будет жить!»

- Лечили меня больше года, мама колола мне пенициллин каждый час. Она меня спасла от смерти. И ещё ей одна бабка посоветовала на ожоги накладывать компрессы из слабого раствора марганцовки. Боли не помню, я была девочка терпеливая, эдакая Зоя Космодемьянская. Хотя, возможно, у меня был сильный болевой шок. Шрамы от ожогов до сих пор остались. Врачи ведь думали, что я не выживу, зашивали меня тяп-ляп. Взяли здоровый кусок кожи с ноги, пришили к руке, где живого места не было. На ноге до сих пор шрам огромный. Не знаю, как мама все это вынесла. Но она дожила до того момента, когда я стала известным человеком и очень гордилась моими успехами, - вспоминает в интервью KP.RU Татьяна Судец.

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