Юрий Назаров наплевал на Пугачеву: «Погналась за потребительством»

Актер Юрий Назаров. Фото: Игорь ПОЛЯКОВ

На счету актёра Юрия Назарова более 300 ролей:

«Земля Санникова», «Зеркало», «Кавказский пленник», «Давай поженимся», «Маленькая Вера», «На углу у Патриарших», «Сатисфакция», «Склифосовский», «Полярный» и многие другие фильмы и сериалы. Поэтому артековцы с интересом слушали актерский мастер-класс Назарова на детском кинофестивале имени Василия Ланового «Алые паруса».

Однако 86-летний Назаров в беседе с KP.RU подчеркнул, что приехал на кинофестиваль в Крым, будучи патриотом России.

Высказался артист и об уехавших из страны коллегах. Например, ему непонятен спешный отъезд Максима Галкина (признан иноагентом в РФ) и Аллы Пугачёвой в Израиль.

- Плевать мне на Пугачеву… Вы извините меня, конечно. Ну пела, ну старалась, ну молодец… Я кумира себе не творил, — высказался об Алле Пугачёвой Юрий Назаров.

Впрочем, артист считает, что не стоит вступать в политические баталии с покинувшими страну знаменитостями.

- А чего с ними ругаться? Я считаю, что они предали великую страну. Не знаю, почему они уехали… Наверное, потому что они квалифицированные потребители. Ну чего им не хватало? Видимо, погнались за потребительством, — полагает Юрий Назаров.

Напомним: на кинофестивале «Алые паруса» в «Артеке» главная награда досталась фильму «Чебурашка».

Принимая награду, исполнитель деда «ушастика» Сергей Гармаш пообещал вернуться на «Алые паруса» с продолжением «Чебурашки».