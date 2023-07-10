По статистике, около 75% людей, пострадавших от удара молнией, остаются в живых, если вовремя получают необходимую медпомощь. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В конце прошлой недели в Подмосковье прошли сильные ливни. В городском округе Коломна случилось ЧП: молния ударила по людям, оказавшимся в воде на затопленной площади возле здания железнодорожной станции. 43-летняя Елена получила травмы средней степени тяжести - у нее зафиксировали ожоги обеих стоп. По сообщениям очевидцев после удара женщина не могла не только ходить, но и говорить. На сегодня состояние пострадавшей удовлетворительное - ей оказали медпомощь и разрешили продолжить восстановление дома, рассказал в своем Телеграм-канале мэр города Александр Гречищев.

Человек после удара молнии: первая помощь, последствия, симптомы, правила поведения

Этим летом нас ждет еще немало гроз - как оказать первую помощь человеку после удара молнией? Вот главные правила:

1. Перенесите пострадавшего в безопасное место. Прикосновения опасаться не стоит - после удара молнией в теле человека заряда не остается, поясняют эксперты по безопасности жизнедеятельности.

2. Если пострадавший находится без сознания, нужно обеспечить проходимость дыхательных путей. Для этого следует положить человека на бок.

3. Вызовите Скорую помощь.

4. При отсутствии дыхания у пострадавшего до приезда Скорой рекомендуется проводить сердечно-легочную реанимацию (непрямой массаж сердца и искусственное дыхание) - но только если у вас есть соответствующие навыки!

5. Если есть ожоги, не нужно пытаться снять одежду. Следует расстегнуть сдавливающие детали: ремень, ворот, пуговицы и т.д.

6. Если пострадавший в состоянии глотать и жалуется на боль, дайте ему обезболивающий препарат (ибупрофен, парацетамол, пенталгин и т. д.).

7. После удара молнии человека может бить озноб - в таком случае напоите его горячим чаем, советуют специалисты МЧС России.

КОНКРЕТНО

Симптомы после удара молнии: что чувствует пострадавший

- Попадание электрического разряда может привести к нарушению сердечного ритма и остановке сердца. В этом случае пострадавший теряет сознание и перестает дышать.

- В течение нескольких минут сердечный ритм может самостоятельно восстановиться. При этом нередко у человека остаются временные нарушения памяти и других функций.

- Также возможны одышка, чувство нехватки воздуха, боль в груди.

- Частое последствие удара молнии - ожоги. Они могут быть поверхностными (95%) случаев и глубокими, затрагивающими внутренние органы (5%).

- Еще один распространенный симптом - лопнувшие барабанные перепонки.

- Возможно поражение глаз, в том числе повреждение хрусталика.

- В случае падения после удара молнии возникают переломы, ушибы, встречается сотрясение мозга.

- В числе последствий также психоэмоциональные нарушения: стресс, возможно развитие депрессивно-подобных состояний.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

- По статистике, около 75% людей, пострадавших от удара молнией, остаются в живых, если вовремя получают необходимую медпомощь.

- Самые частые травмы при попадании молнии: электротравма, ожог, паралич, потеря зрения и слуха. Также нередко к ним добавляются сопутствующие травмы: ушибы, переломы, депрессия, стресс.