Дмитрий Песков - о Соглашении, подписанном Степашиным и Пушилиным: Это можно только приветствовать

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

…- Дмитрий Сергеевич! В свой недавний приезд в Москву Денис Пушилин подписал с главой Ассоциации юристов России Сергеем Степашиным соглашение. В интервью «КП», которое делал журналист Кремлевского пула, Пушилин сказал - это нужно для того, чтобы доработать законодательную базу республики. То есть, при поддержке Степашина и его ассоциации сформировать синхронное с Россией законодательство и другие нормативно-правовые акты. Как считают в Кремле, вовремя ли Степашин с Пушилиным затеяли это? Идёт СВО, а они - законы пишут…

Такие вопросы журналист «Комсомольской правды» задал официальному представителю Кремля в понедельник, 10 июля.

- Интеграция последовательная, достаточно быстрая интеграция новых регионов в правовое, экономическое и иные поля Российской Федерации, собственно, идет полным ходом, - заметил Песков. - И для этого ведется днем и ночью работа и со стороны нашего правительства, и всех министерств и ведомств.

Если, конечно, на экспертном уровне этому процессу будет оказываться такая помощь (речь, в том числе, о поддержке законодателей ДНР со стороны Ассоциации юристов России, руководимой Степашиным. - А.Г.), то это можно только приветствовать.