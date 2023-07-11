Развод на деньги или честная игра: разоблачаем все секреты «Русского лото»

Фото: Пресс-служба Столото

Почему некоторые называют «Русское лото» мошенничеством и правда ли, что с помощью лотереи можно стать миллионером?

Несколько месяцев назад практически все федеральные СМИ посвятили свои публикации никому ранее не известному человеку – слесарю из Нижнего Новгорода Александру Земскову. Он проснулся знаменитым, потому что выиграл в новогоднем тираже «Русского лото» целый миллиард. Теперь на месте нижегородского миллиардера мечтают оказаться многие. Но в то же время есть люди, которые в такую удачу совершенно не верят, считая, что все лотереи, включая и «Русское лото» – развод и лохотрон. Так где же правда? И стоит ли верить, что, участвуя в лотерейных розыгрышах, можно однажды проснуться миллионером?

Играть или нет: как россияне относятся к лотереям

По данным исследователей, розыгрыши призов жителям России в общем-то интересны. Поймать удачу за хвост хоть раз в жизни пытались 91% участников исследования, проведенного онлайн-платформой «Анкетолог». По результатам того же опроса, 41% россиян время от времени покупают лотерейные билеты. Регулярно же их приобретают 16% опрошенных. Получается достаточно интересная ситуация. С одной стороны – на лотереи нередко сыплются негативные отзывы наподобие «Русское лото» – развод». С другой – против цифр не попрешь: есть большой процент населения, регулярно испытывающий удачу.

Учитывая, что опыт игры в лотерею есть практически у всех совершеннолетних жителей России, можно предположить, что значительная часть негативных отзывов исходит от тех, кто не получил от участия в розыгрышах желаемого результата. По крайней мере, никаких реальных оснований считать, что в том же «Русском лото» обманывают участников, нет, но подобные утверждения время от времени появляются в соцсетях. Почему же так происходит?

Почему некоторые не верят «Русскому лото»

Возможно, дело в специфике того опыта, который мы получаем, участвуя в лотерейных розыгрышах. Абсурдно думать, что тебе всегда будет сопутствовать удача. В лотерею можно как выиграть, так и проиграть. Проигрыш, конечно, вызывает разочарование. Это как раз то чувство, которое можно обнаружить за отзывами тех, кто уверенно утверждает, что выиграть в лотерею невозможно. Как люди приходят к такому выводу легко проследить по их отзывам. Там торжествует вполне простая и понятная логика: если я не выиграл, значит, меня обманули. Отсюда и появляются возгласы о том, что «Столото» – обман, и домыслы, что крупные выигрыши якобы раздают исключительно «своим». Это своего рода психологическая защита: когда человек говорит не «я проиграл деньги», а «меня обманули», он снимает ответственность за проигрыш с самого себя.

В отзывах на различных сайтах и в социальных сетях такие участники, на первый взгляд, приводят железные аргументы. «Участвовал в игре всю жизнь, но так ничего стоящего и не выиграл», «Купил билетов на круглую сумму, и получил меньше денег, чем потратил», «Уже год билеты покупаю, но выигрывал только по мелочи». Кроме того, нередко сетуют на то, что не знают лично никого, кому бы достался действительно заметный денежный приз. Но эти аргументы никак не могут свидетельствовать, что розыгрыши проводятся с нарушениями. Зато сразу видно, что у некоторых людей совершенно нереалистичные ожидания от игры. Ведь никто не обещал, что купленный лотерейный билет гарантирует выигрыш.

Победу определяет только случай

Обвинять операторов или распространителей билетов в том, что не везет в игре, мягко говоря, странно. Ведь сам механизм проведения розыгрышей – не только в России, но и в мире, как правило, исключает варианты, когда выигрывают абсолютно все. В основе любой лотереи лежит механика игры в складчину. Если десять человек скинулись по 100 рублей и решили разыграть собранные средства между собой, то каждый из них не сможет выиграть ни 1 000, ни 500 рублей. Если они решат, что победить должны сразу все участники, то каждый останется при своем, то есть получит обратно свои 100 рублей. Но в чем тогда смысл игры? Если же они договорятся, что весь призовой фонд достанется одному или двум победителям, то самые везучие получат намного больше, чем потратили на билет. Но ведь и без проигравших не обойтись.

Примерно так всё устроено и в настоящих лотереях. Если среди участников тиража очень много победителей, то суммы выигрышей для большинства из них будут небольшими, ведь призовой «пирог» придется делить на большее количество частей. А при более низкой вероятности выиграть, победителей будет меньше, но зато призовой фонд будет делиться на более крупные части, то есть выигрыши вырастут. Чтобы было интересно играть, проигравших должно быть больше, чем победителей, и шансы стать обладателем астрономических сумм не могут быть слишком высоки. Никакого обмана в этом нет.

Скорее всего, те, кто утверждает, что какие-то российские лотереи, например, от «Столото» - кидалово, не разбираются в том, как они устроены. В любой лотерее мира шансы однажды стать мультимиллионером, не слишком велики. Однако выиграть приз, в том числе и огромные деньги, может любой участник лотереи, купивший билет. Для примера можно взять крупнейший выигрыш в истории, который случился в американской лотерее Powerball в прошлом году. Его размер составил 2,04 млрд долларов, а шансы стать обладателем такой суммы для каждого из участников розыгрыша составляли 1 к 292 млн. Стать победителем в такой игре – невероятная удача. Но, как видим, и такое возможно.

В российских лотереях тоже регулярно случаются необыкновенно крупные выигрыши. Например, среди победителей «Русского лото» есть 2 человека, которым удалось выиграть сумму в 1 млрд рублей. А еще 5 человек выиграли суммы свыше 500 миллионов. Выигрыши более скромных, но тоже значительных, сумм случаются намного чаще. Всего в государственных лотереях, распространяемых «Столото», появилось уже больше 8 000 человек, выигравших от миллиона рублей и выше. Это люди, которым повезло больше других. Но оказаться на их месте мог абсолютно любой участник розыгрышей, потому что все лотереи устроены так, что шансы на выигрыш равны для всех.

Все под контролем: кто организует, проводит и проверяет лотереи

В основе любой лотереи лежат два принципа: случайности и равновероятности. Смысл первого в том, что выигрыши абсолютно случайны и повлиять на результат невозможно. А второго – что вероятность победы одинакова для всех участвующих в розыгрыше билетов. Соблюдение этих принципов гарантируется действующими механизмами контроля, в основе которых лежит государственный надзор за проведением лотерей. Давайте разберемся, как он устроен.

Согласно принятым в 2014 году поправкам к закону «О лотереях», сегодня в России действует полный запрет на организацию и проведение частных розыгрышей. Организатором российских лотерей является государство – в лице Министерства финансов и Министерства спорта РФ.

Эти государственные органы на конкурсной основе выбирают операторов лотерей и утверждают условия их проведения. Операторами выступают частные компании. В данном случае, они являются подрядчиками государства, и, значит, действуют под его пристальным надзором. Оператор же, в свою очередь может привлечь к реализации билетов и выплатам выигрышей распространителей. Сегодня крупнейшим распространителем государственных лотерей в РФ является «Столото», именно под этим брендом продаются билеты «Спортлото «4 из 20», «Русского лото», «Рапидо» и других популярных лотерей.

Контроль за работой операторов и распространителей осуществляется Федеральной налоговой службой. Она следит, чтобы они выполняли требования законодательства, а также отслеживает фискальные данные с кассовых аппаратов при продаже билетов и следит за выплатой выигрышей. Дополнительную прозрачность при розыгрыше тиражных лотерей обеспечивают независимые системы контроля, установленные на стороне Минспорта и Минфина РФ. Они гарантируют неизменность электронной базы билетов, участвующих в том или ином тираже.

Немаловажно и то, что в 2021 году «Столото» присоединился к системе налогового мониторинга ФНС. Его участниками также являются несколько сотен крупных российских компаний. Среди них:

• «Лукойл»;

• «Газпром»;

• «Роснефть»;

• РЖД;

• «Аэрофлот»;

• «Новатэк» и другие.

Это позволяет ФНС дополнительно контролировать деятельность компании в онлайн-режиме.

Как проверяют «Русское лото»

Контроль за проведением лотерей действует на всех уровнях, в том числе и непосредственно при проведении тиражей. По закону за розыгрышем призов в тиражных лотереях обязательно следит тиражная комиссия, которая:

• следит за ходом тиража;

• проверяет лотерейное оборудование;

• заполняет специальный протокол, где фиксирует результаты проведения тиража, который признается состоявшимся только при отсутствии нарушений.

В состав тиражной комиссии «Русского лото» обычно приглашают юристов, представителей общественных организаций, спортсменов и других известных людей, которые дорожат своей репутацией.

В случае «Русского лото» к лотерейному оборудованию, которое перед началом розыгрыша проверяет тиражная комиссия, относятся бочонки и мешок. Кстати, они всегда хранятся в сейфе. Прикасаться и к бочонкам, и к мешку имеют право только ведущие, приглашенные гости и сотрудники службы безопасности. Бочонки неотличимы на ощупь, без внешних повреждений и изъянов. А если тиражная комиссия найдет хотя бы небольшое отличие или дефект, комплект заменяют на другой, также хранящийся в сейфе. После проведения тиража опечатывают не только этот сейф, но и саму студию.

От советской легенды к лихим лохотронам

Оценивая действенность вышеперечисленных мер контроля, можно заметить, что в российских государственных лотереях, не было ни одного случая махинаций с билетами или выплатой выигрышей. Ну а как обстояло дело с лотереями в нашей стране раньше? В поздние советские годы они были очень популярны. В первую очередь, благодаря появившемуся в 1970 году «Спортлото», которое молниеносно завоевало народную любовь и доверие. По некоторым данным в «Спортлото» участвовало до 70% взрослого населения СССР, что позволяло вносить заметный вклад в финансирование советского спорта.

Но после распада Советского Союза произошло резкое падение доверия к лотереям. Это связано со стремительными изменениями в социально-экономической сфере из-за которых лотерейная деятельность стала преимущественно частной. В 90-е для организации лотереи достаточно было получить лицензию. Для этого не требовалось особых усилий, а чаще всего подобные документы покупались. Поэтому число компаний, кричащих о легком получении крупных денежных призов, стало резко расти. Контролировать такое огромное количество розыгрышей было практически невозможно. Случаи обмана с выплатой выигрышей и получением призов или исчезновением организатора со всей выручкой, были не редкостью. Именно тогда появилось меткое словечко «лохотрон» - его использовали в том числе для разоблачения нечестных участников лотерейного бизнеса.

Как российские лотереи борются за доверие россиян

Как мы выяснили, лотерейный рынок сегодня и 30 лет назад сильно отличаются друг от друга. Когда же начались эти перемены и доверие стало постепенно возвращаться? В 2003 году государство приняло закон, регулирующий деятельность по организации и проведению лотерей. Это помогло далеко не сразу, потому что частные розыгрыши продолжали существовать в большом количестве. Полностью их запретили только в 2014 году. Именно тогда были внесены поправки в закон «О лотереях», согласно которым лотереи стали государственными. После принятия этих мер, осуществлять контроль за лотерейной деятельностью стало гораздо легче. Как мы писали выше, организаторов лотерей всего два: Министерство спорта и Министерство финансов. А также в настоящий момент в России действует всего три оператора, и с двумя из них работает «Столото». Это АО «ГСЛ» и ООО «Спортлото».

Формированию доверия и позитивного отношения к современным лотереям способствуют три важных аспекта.

• Во-первых, многоэтапный контроль, обеспечивающий прозрачность их проведения и гарантирующий, что победители получат свои выигрыши.

• Во-вторых, лотереи сегодня – это не только развлечение, но значимый источник пополнения бюджета. По закону часть доходов от продажи лотерейных билетов – целевые отчисления – обязательно направляется на развитие массового спорта и спорта высших достижений. А значит, если задуматься, даже те, кому пока не повезло получить крупный приз, могут не считать себя в полной мере проигравшими, ведь некоторая часть потраченных ими на билеты денег гарантированно идет на благое дело, которое касается всех.

• Ну, а третий важный аспект – выигрыши. Речь идет как о небольших, так и об очень крупных суммах. Вопреки сплетням и слухам, что «Столото» – обман, каждый день люди играют и выигрывают. И это наглядно доказывает, что шанс стать крупным победителем, есть у каждого участника. Итоги любого тиража можно посмотреть на официальном сайте распространителя. Там же публикуются интервью с победителями, которым повезло выиграть суммы от 600 тысяч рублей. Они рассказывают о своих ощущениях после выигрыша, делятся планами на дальнейшую жизнь. Большинство соглашаются раскрыть свое имя и сфотографироваться для СМИ, то есть это гарантированно реальные люди. И это дополнительное доказательство, что выиграть значимый приз вполне реально, а «Русское лото» – не лохотрон, как и все остальные государственные лотереи.

И судя по всему, борьба за репутацию лотерей движется в правильном направлении. Такие выводы можно сделать по данным аналитического ресурса «Чек Индекс». Согласно им, в первом квартале 2023-го был отмечен серьезный рост числа покупок лотерейных билетов. На 34% больше по сравнению с первыми тремя месяцами 2022. Эксперты связывают эту тенденцию с увеличением доверия к лотереям.

Рекордные выигрыши россиян

Так как доверие растет, то участников в российских лотереях становится больше, и максимальные суммы, которые выигрывают победители, тоже повышаются. Сегодня выигрыши в сотни миллионов и даже в миллиард рублей уже не так удивляют, как 3 или 4 года назад. И рекордсменом в этом смысле является, конечно, «Русское лото». Именно в этой лотерее случаются самые крупные победы.

Особенно популярен у россиян «Новогодний миллиард» от «Русского лото». К примеру, семья Александра Земскова, о котором мы рассказывали в начале статьи, уже не первый год собиралась у телевизора 1 января, зачеркивая числа в билетах. И первый день нового 2023 года оказался для Александра особенным – прямо во время прямого телеэфира он узнал, что стал миллиардером.

А вот история «коллеги» Александра по везению, жительницы Подмосковья Надежды Бартош. Она связана с другой семейной традицией – дарить лотерейные билеты близким на праздники. 31 декабря 2019-го Надежда получила такой презент от дочери, а спустя день выиграла миллиард рублей.

Еще один пример: Владимир Исаков из Севастополя, который получил подарочный конверт из 10 билетов «Новогоднего миллиарда-2022» от супруги. Один из купленных билетов оказался счастливым и принес крымчанину очень серьезную сумму – свыше 500 миллионов рублей.

Если посмотреть на список десяти крупнейших лотерейных побед в России, то 7 из них выпадают на «Русское лото», поэтому можно смело сказать, что самые большие деньги выигрывают именно там. И хотя историй настолько крупных выигрышей не слишком много, они случаются регулярно. И тем чаще, чем больше людей участвуют в розыгрышах.

Впрочем, «Русское лото» подкупает не только размером призов. Это единственная лотерея, сохранившаяся с 90-х, и за годы своего существования она приобрела огромное количество преданных фанатов, которые участвуют в розыгрышах уже многие годы. Для одних «Русское лото» – это ностальгия по детству и тихим вечерам за настольной игрой. Для других – красочное шоу с участием звезд и возможность безопасно прожить яркие эмоции, разнообразив свою жизнь небольшой долей азарта.

Но в какой бы лотерее вы не участвовали, не стоит забывать, что победить по-крупному – это всегда очень большая удача, и никто не может гарантировать, что она выпадет именно вам. Поэтому играя в лотереи, важно понимать, как они устроены и не делать на свою победу слишком большую ставку. Так вы избежите разочарования, а если огромный выигрыш случится, радости будет только больше.

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