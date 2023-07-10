Вложить деньги можно будет в один из 38 негосударственных пенсионных фондов Фото: Shutterstock

Владимир Путин подписал Закон о программе долгосрочных сбережений граждан

Президент Владимир Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений граждан. Она начнет действовать с 1 января 2024 года. И придет на замену давно замороженной накопительной части пенсии. Но в отличие от последней будет полностью добровольной. Напоминаем основные нюансы программы.

Как будет работать программа долгосрочных сбережений граждан в России

Главная «фишка» программы – софинансирование. Подобный механизм применялся в нулевых и десятых годах, когда государство стимулировало граждан откладывать себе на пенсию в рамках накопительной части. Тогда программу назвали «тысяча на тысячу». То есть на каждый вложенный рубль государство добавляло один свой. Минимум — 2 тысячи. Максимум — 12 тысяч в год.

Ничего нового власти решили не придумывать. Просто увеличили максимальную сумму — до 36 тысяч рублей в год. Видимо, из-за накопленной инфляции. Но чуть модифицировало ее. Бедным дадут больше, чем богатым (подробнее — см. «Кстати»).

А сам срок приличный – 15 лет. Или меньше, если клиент достигнет старого пенсионного возраста раньше. Напомню, это 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. То есть, можно начать копить в 20 лет и получать выплаты, в том числе пожизненные, уже в 35 лет.

Налоговый вычет по программе долгосрочных сбережений

Еще одна «фишка» программы – налоговый вычет. Этот механизм скопировали уже с индивидуального инвестиционного счета (ИИС). Там тоже можно вносить каждый год до 400 тысяч рублей и получать обратно 13% от этой суммы (не более 52 тысяч рублей в год). Точно такие же параметры оставили и для программы долгосрочных сбережений.

Кому и когда можно снять деньги досрочно

Чтобы привлечь долгосрочных инвесторов, нужно постараться. Им нужна не только дополнительная прибыль, но и определенная ликвидность. То есть, возможность снять деньги до окончания срока. Хотя бы часть.

Теперь это возможно сделать в трудных жизненных ситуациях. В законе прописано две: тяжелая болезнь (их список есть в приложении к закону) и смерть кормильца (но лишь в том случае, если он вносил наибольший вклад в семейный доход).

И наконец, еще один хороший стимул – это возможность выбора того, как именно получать деньги. Опций всего две. Но они хотя бы есть. После окончания срока накоплений можно получать деньги либо в течение 10 лет, либо пожизненно. В каждом случае НПФ сделает расчет. И клиент может определиться, как ему удобнее и выгоднее получать. Правда, тут есть один нюанс, связанный с наследованием.

Здесь власти исправили ту ошибку, которая была в накопительной части пенсии. И которая отваживала многих от «инвестиций» в свое будущее. Теперь, если выбрать 10-летний срок выдачи накоплений, даже если клиент не доживет до конца этого срока, его наследники получат остаток денег, лежащих на счете. При назначении пожизненных выплат такой возможности нет.

Фонды в программе

Вложить деньги можно будет в один из 38 негосударственных пенсионных фондов. При этом, если фонд, который управляет вашими активами, обанкротится, государство вернет всю сумму накоплений. Но не больше 2,8 млн рублей. Для сравнения, в системе страхования банковских вкладов лимит вдвое ниже - 1,4 млн рублей.

В целом такое комбо может иметь перспективу. И прибыль сравнительно неплохая. И дополнительные гарантии есть. И некоторая ликвидность средств имеется — они не заморожены до самой пенсии. Единственная переменная, которая смущает, - это прибыль, которую могут давать пенсионные фонды. В прошлые годы большинство из них не могли даже обогнать инфляцию.

КСТАТИ

Последний нюанс смутил и некоторых членов Совета Федерации. Они в целом одобрили законопроект, но попросили Минфин немного доработать его. И прописать изменения в подзаконных актах этой осенью.

В частности, сенатора Николая Журавлева смутило два момента. Во-первых, что объемы софинансирования довольно скромные. Учитывая, что система добровольная. То вряд ли такие «копейки» смогут кого бы то ни было стимулировать отдавать деньги на будущее. Во-вторых, те самые негосударственные фонды. У них очень мало отделений и нет большого опыта работы с розничными клиентами.

- Это абсолютно новый продукт, не связанный с пенсионными накоплениями, но при этом непонятно, почему продавать хотите через НПФ. Исторически мы знаем, что негосударственные пенсионные фонды — не самые розничные участники финансовых организаций. При этом у нас есть и страховые компании, и брокеры, и так далее, - пояснил Журавлев.

В Минфине с этими доводами согласились.

- Сейчас это делается на базе НПФ, потому что это так традиционно делалось. Но мне кажется, совершенно справедливо задуматься над тем, чтобы программа становилась рыночной в будущем, чтобы больше профессиональных участников рынка смогли бы такие программы запускать, - пояснил Иван Чебесков, директор департамента финансовой политики Минфина.

Параметры новой программы софинансирования

Параметры новой программы софинансирования

По данным Минфина.

P.S. Казна будет поддерживать будущих пенсионеров только первые 3 года. То есть максимум, который мы можем получить от государства, - это 108 тысяч рублей. За весь срок программы.