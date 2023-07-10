Вложить деньги можно будет в один из 38 негосударственных пенсионных фондов
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Президент Владимир Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений граждан. Она начнет действовать с 1 января 2024 года. И придет на замену давно замороженной накопительной части пенсии. Но в отличие от последней будет полностью добровольной. Напоминаем основные нюансы программы.
Главная «фишка» программы – софинансирование. Подобный механизм применялся в нулевых и десятых годах, когда государство стимулировало граждан откладывать себе на пенсию в рамках накопительной части. Тогда программу назвали «тысяча на тысячу». То есть на каждый вложенный рубль государство добавляло один свой. Минимум — 2 тысячи. Максимум — 12 тысяч в год.
Ничего нового власти решили не придумывать. Просто увеличили максимальную сумму — до 36 тысяч рублей в год. Видимо, из-за накопленной инфляции. Но чуть модифицировало ее. Бедным дадут больше, чем богатым (подробнее — см. «Кстати»).
А сам срок приличный – 15 лет. Или меньше, если клиент достигнет старого пенсионного возраста раньше. Напомню, это 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. То есть, можно начать копить в 20 лет и получать выплаты, в том числе пожизненные, уже в 35 лет.
Еще одна «фишка» программы – налоговый вычет. Этот механизм скопировали уже с индивидуального инвестиционного счета (ИИС). Там тоже можно вносить каждый год до 400 тысяч рублей и получать обратно 13% от этой суммы (не более 52 тысяч рублей в год). Точно такие же параметры оставили и для программы долгосрочных сбережений.
Чтобы привлечь долгосрочных инвесторов, нужно постараться. Им нужна не только дополнительная прибыль, но и определенная ликвидность. То есть, возможность снять деньги до окончания срока. Хотя бы часть.
Теперь это возможно сделать в трудных жизненных ситуациях. В законе прописано две: тяжелая болезнь (их список есть в приложении к закону) и смерть кормильца (но лишь в том случае, если он вносил наибольший вклад в семейный доход).
И наконец, еще один хороший стимул – это возможность выбора того, как именно получать деньги. Опций всего две. Но они хотя бы есть. После окончания срока накоплений можно получать деньги либо в течение 10 лет, либо пожизненно. В каждом случае НПФ сделает расчет. И клиент может определиться, как ему удобнее и выгоднее получать. Правда, тут есть один нюанс, связанный с наследованием.
Здесь власти исправили ту ошибку, которая была в накопительной части пенсии. И которая отваживала многих от «инвестиций» в свое будущее. Теперь, если выбрать 10-летний срок выдачи накоплений, даже если клиент не доживет до конца этого срока, его наследники получат остаток денег, лежащих на счете. При назначении пожизненных выплат такой возможности нет.
Вложить деньги можно будет в один из 38 негосударственных пенсионных фондов. При этом, если фонд, который управляет вашими активами, обанкротится, государство вернет всю сумму накоплений. Но не больше 2,8 млн рублей. Для сравнения, в системе страхования банковских вкладов лимит вдвое ниже - 1,4 млн рублей.
В целом такое комбо может иметь перспективу. И прибыль сравнительно неплохая. И дополнительные гарантии есть. И некоторая ликвидность средств имеется — они не заморожены до самой пенсии. Единственная переменная, которая смущает, - это прибыль, которую могут давать пенсионные фонды. В прошлые годы большинство из них не могли даже обогнать инфляцию.
Последний нюанс смутил и некоторых членов Совета Федерации. Они в целом одобрили законопроект, но попросили Минфин немного доработать его. И прописать изменения в подзаконных актах этой осенью.
В частности, сенатора Николая Журавлева смутило два момента. Во-первых, что объемы софинансирования довольно скромные. Учитывая, что система добровольная. То вряд ли такие «копейки» смогут кого бы то ни было стимулировать отдавать деньги на будущее. Во-вторых, те самые негосударственные фонды. У них очень мало отделений и нет большого опыта работы с розничными клиентами.
- Это абсолютно новый продукт, не связанный с пенсионными накоплениями, но при этом непонятно, почему продавать хотите через НПФ. Исторически мы знаем, что негосударственные пенсионные фонды — не самые розничные участники финансовых организаций. При этом у нас есть и страховые компании, и брокеры, и так далее, - пояснил Журавлев.
В Минфине с этими доводами согласились.
- Сейчас это делается на базе НПФ, потому что это так традиционно делалось. Но мне кажется, совершенно справедливо задуматься над тем, чтобы программа становилась рыночной в будущем, чтобы больше профессиональных участников рынка смогли бы такие программы запускать, - пояснил Иван Чебесков, директор департамента финансовой политики Минфина.
Параметры новой программы софинансирования
По данным Минфина.
P.S. Казна будет поддерживать будущих пенсионеров только первые 3 года. То есть максимум, который мы можем получить от государства, - это 108 тысяч рублей. За весь срок программы.