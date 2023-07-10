80% россиян заявили, что ни разу не катались на электросамокате

Чаще всего электротранспорт берут для развлечения Фото: Иван МАКЕЕВ

Правила пользования электросамокатами продолжают ужесточать, чтобы удобный транспорт стал еще и безопасным. Так, в Совфеде предлагают устанавливать госномера на самокаты по аналогии с автомобилями. Однако как оказалось, пока россияне не воспринимают, как отдельный вид транспорта, да и пользовались ими всего 20% жителей страны. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.

Так, 58% россиян сообщили, что ни разу в жизни не пользовались электросамокатами и пользоваться не будут, поскольку считают этот транспорт небезопасным.

14% участников опроса говорят, что пока им пользоваться таким транспортом не доводилось, но они бы очень хотели попробовать.

А еще 2% отмечают, что немного побаиваются начинать езду на самокате, и с удовольствием взяли бы такой транспорт, если бы перед использованием проходило какое-то обучение.

6% опрошенных добавили, что в их регионе нет электросамокатов и дорог, где можно было бы на таком транспорте ездить.

А вот оставшиеся 20% электросамокатами пользовались, но впечатления и цели использования у всех разные.

Чаще всего электротранспорт берут для развлечения. Кататься в парках и скверах доводилось 10% опрошенных.

4% добавили, что арендуют самокаты совсем редко, но им такой транспорт по душе, и езда с ветерком – одно удовольствие. А вот 3% россиян используют самокаты вместо общественного транспорта. Теперь не нужно ждать автобуса, не нужно толкаться час пик в пробках, можно быстро и комфортно добраться до места назначения.

«Ну, я лично считаю, что это лучше, чем автобусы и авто, я на работу стал добираться быстрее, не приходится видеть недовольные лица пассажиров, так что альтернатива в виде самоката улучшила поездки до работы в разы. Правда, можно сделать отдельные дорожки для всего этого транспорта, и будет совсем хорошо», - говорит участник опроса.

Оставшиеся 3% опрошенных рассказали, что пробовали брать в прокат электросамокаты, но им не понравилось. Для кого-то неудобным оказался сам транспорт, для других – система аренды.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 7 тысяч человек.