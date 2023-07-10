Будут названы лучшие в 10 видах спорта: в Казани открылась XIV Летняя Сбербанкиада

Фото: Пресс служба Сбера

10 июля в Казани состоялось торжественное открытие ХIV Летней Сбербанкиады. По итогам соревнований, которые продлятся по 13 июля включительно, будут определены лучшие в 10 видах спорта: мини-футболе, волейболе, баскетболе, большом теннисе, настольном теннисе, плавании, беге, бадминтоне, кроссфите и шахматах.

Для участия в соревнованиях и их организации в Казань приехали более 2,5 тысяч сотрудников, представляющих сборные территориальных банков, центрального аппарата банка и дочерних компаний Сбера.

Интересно, что соревнования пройдут в том числе на объектах, на которых в 2013 году состязались участники Всемирной летней универсиады. Размещаться спортсмены банка будут в построенной к Универсиаде деревне.

Фото: Пресс служба Сбера

Первые медали Сбербанкиады будут разыграны уже 11 июля. Всего же за три дня соревнований предстоит разыграть 49 комплектов наград среди 18 команд компаний Группы Сбера.

На торжественной церемонии открытия Сбербанкиады выступил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф:

«Мы четыре года не проводили наш спортивный праздник - Сбербанкиаду, и в этом году нам наконец-то удалось всем вместе собраться в этом замечательном городе, в этой замечательной республике, в нашей замечательной стране. Эта церемония открытия с прекрасными эмоциями, которые мы все здесь испытываем, была бы невозможна, если бы на этой сцене не жила любовь - любовь к нашей родине, к нашей компании, клиенту, любовь к нашей команде. Наша команда за эти четыре года с достоинством прошла через немыслимые испытания и показала всем и в нашей стране, и за рубежом пример небывалой стойкости. Стальной стойкости! Думаю, не в последнюю очередь характер Сбера «куется» во время Сбербанкиады. Я всем вам хочу пожелать удачного участия в Сбербанкиаде, огромного количества положительных эмоций в этом прекрасном месте. Желаю всем нам выйти победителями из этих соревнований и из соревнований, которые подбрасывает жизнь каждый день, испытывая нас на прочность. Но Сбер сильнее стали!»

Фото: Пресс служба Сбера

Торжественное закрытие Сбербанкиады состоится 13 июля в международном выставочном центре «Казань Экспо».