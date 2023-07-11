"США в агонии": Когда и почему в Америке вспыхнет новая гражданская война

Знаменитый штурм Капитолия 6 января 2021 года некоторые эксперты называют демоверсией грядущей революции. Как минимум он показал, что раскол в американском обществе достиг ранее немыслимых уровней. Фото: Getty Images

Когда в 2010 году американский ученый, социолог российского происхождения, профессор Коннектикутского университета Питер (Петр) Турчин спрогнозировал, что через десять лет в США начнется период политической нестабильности и народных волнений, ему не поверили. Многие даже крутили пальцем у виска - слишком уж невероятным казался в тот момент подобный прогноз.

- Всем нам, выросшим в эпоху могучей Американской империи, трудно себе представить, что с ней может случиться катастрофа. Тем не менее нужно быть готовым и к такому варианту развития будущего, - сказал тогда он.

И вот прошло обещанное десятилетие, и прогноз Турчина словно стал сбываться: вспомните массовые беспорядки, охватившие США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, штурм Капитолия, обвальный отказ от международных расчетов в долларах. Все это теперь даже самых преданных поклонников звездно-полосатого мирового порядка заставило сомневаться в вечной незыблемости и единстве Соединенных Штатов.

- Меня напрасно считали сумасшедшим. Люди не понимали, что я даю научные прогнозы, а не пророчества, - сказал в ответ Турчин. Сейчас к научным прогнозам Турчина привлечено гораздо больше внимания, особенно после выхода его новой книги, которую он символично назвал «Конец времен».

«Конец времен»

В этом труде социолог, первым в свое время предложивший ввести понятие «клиодинамика» (т. е. построение математических моделей истории), представил свои еще более жесткие прогнозы: США в агонии и действительно стоят не просто на пороге новой Великой депрессии, но и, возможно, новой гражданской войны.

Строго научно

Исследовательская группа под руководством Турчина сформировала базу данных самых различных обществ, созданных человечеством ни много ни мало аж за 10 тысяч лет. И выяснила, что все общества рано или поздно сталкивались с масштабными политическими кризисами. А тщательный анализ разнообразных критериев - форм правления, численности населения, периодичности революций и даже среднего роста человека - показал, что существуют два главных фактора, почти гарантированно приводящих к революции. Первый - обнищание населения; второй - появление чрезмерного количества богатых и высокообразованных людей, элиты. Причем второй фактор - комплексный: представителей элиты становится много, а вот количество позиций в обществе, заняв которые они могут удовлетворить свои амбиции, остается на прежнем уровне, что и провоцирует сверхмощный кризис.

Дипломированное разочарование

Одна тенденция, четко просматривающаяся в США, также связана с образованием: диплом об окончании вуза перестал быть гарантией достойного будущего. Затраты на получение высшего образования стали так велики, что выплачивать кредиты за обучение в колледже или университете врачи, адвокаты, ученые продолжают чуть ли не до конца своей жизни. Что уже создало многочисленную прослойку разочарованных своим настоящим и будущим людей без какой-либо надежды на хоть какое-то улучшение. И именно эта прослойка, которую Турчин называет контрэлитой, провоцирует народное недовольство и восстание против, казалось бы, устоявшегося на века порядка.

«Революции совершают вовсе не бедные пролетарии. По-настоящему опасные революционеры - это несостоявшиеся претенденты на элиту», - пишет в своей книге Турчин.

Кого бояться

У американцев - простых работяг - сейчас зарплата (с поправкой на инфляцию) та же, что и полвека назад. А вот расходы выросли. Открытые статистические данные показывают, что родителям без высшего образования сегодня, чтобы оплатить учебу в колледже хотя бы одного своего ребенка, нужно работать в четыре раза больше, чем если бы их чадо заканчивало среднюю школу в 1970-х годах. В несколько раз выросли расходы на содержание дома, в десятки раз - на лечение и поддержание здорового образа жизни. И это только экономическая составляющая. Недовольство темнокожего населения связано и по сей день с существующим расизмом в американском обществе.

История все-таки учит

Турчин находит параллели сегодняшнего дня Америки с десятилетиями, предшествовавшими там Гражданской войне. И называет это сходство поразительным. «Тогда, как и сейчас, экономика делала богатых еще богаче, а бедных еще беднее… Народное обнищание разжигало социальную рознь, проявлявшуюся в беспорядках. С 1820 по 1825 год (когда были хорошие времена) был только один бунт. А с 1855-го по 1860-й, т. е. за пять лет до Гражданской войны, в американских городах вспыхнуло не менее 38 масштабных социальных протестов. Аналогичную картину мы наблюдаем и сегодня», - пишет он.

По подсчетам Турчина, насос богатства, питающий американские элиты и высасывающий все соки из народа, «работает на полную мощность уже два поколения». Оперируя законами клиодинамики, автор заканчивает свою книгу грозным пророчеством: «День, в который США настигнет коллапс, совсем близок».