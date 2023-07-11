Самые шоколадные рецепты от «Комсомольской правды»

Что приготовить в этот день: шоколадные капкейки или панкейки, печенье или торт?

ШОКОЛАДНЫЕ КАПКЕЙКИ

Основательница кондитерской школы Candy School и автор книги «Проснуться кондитером. Классика и тренды, изысканный декор тортов и десертов» Наталья Юн поможет научиться готовить эффектные и вкусные лакомства. Например — изумительные шоколадные капкейки!

Ингредиенты на 12–15 штук. Тесто: 170 г муки, 180 г сахара, 120 г яиц, 120 г кефира, 100 г растительного мас[1]ла (без запаха), 30 г какао-порошка, 4 г разрыхлителя, 2 г соды, 2 щепотки соли. Ганаш: 100 г сливок 33–35 %, 100 г темного шоколада. Крем для шапочек: 320 г сливок 33–35 %, 160 г темного шоколада.

Приготовление теста. Смешать муку, соду, какао-порошок, соль и разрыхлитель. В другой чаше взбить яйца с сахаром. Взбивать пару минут, масса должна посветлеть (до пышности взбивать не нужно). В яичную массу добавить растительное масло и перемешать миксером. Следом добавить половину сухих ингредиентов и половину кефира, перемешать. Ввести оставшиеся сухие ингредиенты и кефир, перемешать до однородности. Разлить тесто по формочкам, наполняя их не более чем на[1]половину. Выпекать при 170–180 °C до готовности.

Ганаш. Нагреть сливки не выше 70 °C. Залить шоколад горячими сливками. Дать постоять 1 минуту и перемешать до однородности. При использовании молочного шоколада на 100 г сливок понадобится 150 г шоколада.

Крем для шапочек. Нагреть сливки не выше 70 °C. Залить шоколад горячими сливками. Дать постоять 1 минуту, затем перемешать до однородности. Накрыть пищевой пленкой «в контакт», убрать в холодильник минимум на 6 часов (лучше на ночь). Крем (ганаш) должен загустеть. Остывший крем взбивать на низких оборотах миксера. При использовании молочного шоколада на 320 г сливок понадобится 260 г шоколада.

Сборка. В остывших капкейках с помощью ножа сделать отверстие. Залить ганаш. С помощью кондитерского мешка и насадки сделать шапочки из крема (взбитого ганаша). Хорошо подходит насадка «закрытая звезда» с 6 или 8 зубчиками и диаметром выходного отверстия — 1,6–1,8 см.

ШОКОЛАДНЫЕ ПАНКЕЙКИ

Автор кулинарного бестселлера «Королева кухни. От обедов до десертов – лучшее, проверенное, любимое» Елена Обухова щедро делится секретами поистине царских угощений. Например, когда домочадцы не очень любят большие торты и пироги, но обожают блинчики, медовые панкейки с добавлением какао — лучший вариант!

Ингредиенты для панкейков: 90 г муки, 80 г сахара, 50 мл молока (+ еще 2–5 ст. л. по необходимости), 30 г какао-порошка, 2 яйца, 1 ст. л. меда, 6 г разрыхлителя, щепотка соли, растительное масло для жарки.

Приготовление. В чаше миксера взбить яйца с сахаром и солью. Продолжая взбивание, добавить молоко и мед. Просеять в яичную смесь муку, разрыхлитель и какао-порошок. Взбить до однородности (тесто должно спокойно стекать с ложки). Если получилось слишком густо, добавить еще 2–4 ст. л. молока. Накрыть миску с тестом пищевой пленкой и оставить на 20 минут. Затем проверить консистенцию, если все еще довольно густо, добавить еще немного молока. Выложить тесто на слегка смазанную маслом сковороду, готовить на слабом огне. Когда на поверхности теста появятся и начнут лопаться пузырьки, перевернуть панкейки и довести до готовности с другой стороны.

ПЕЧЕНЬЕ «ШОКОЛАДКИ»

Фея булочек и пирогов Анастасия Семенова в своей книге «В пирогах счастье. Уютная домашняя выпечка для праздников и будней» предлагает множество простых и вкусных рецептов, которые можно готовить вместе с детьми. Например, печенье «Шоколадки».

Это рассыпчатое печенье соберет всех сластен в радиусе нескольких километров! Потрясающий аромат и насыщенный шоколадный вкус в самом деле сведут с ума кого угодно, так что готовьте сразу много. Сделать это нетрудно, никаких специальных форм вам не потребуется.

Ингредиенты на 8 штук. 200–220 г муки, 80 г сахара, 70 мл растительного масла, 1 яйцо, 1 желток, 2 ст. л. какао-порошка, 1 ч. л. разрыхлителя, 1 ч. л. ванильного сахара, щепотка соли.

Приготовление. Смешайте сухие и жидкие ингредиенты, причем муку всыпайте постепенно, чтобы тесто оставалось мягким и просто не липло к рукам. Раскатайте тесто в квадрат толщиной 4–5 мм, разрежьте на четыре части. Каждую часть разделите еще на две части (получится восемь прямоугольных печений). Деревянной палочкой сделайте узор, надавливая на поверхность, но не протыкая тесто насквозь. Выпекайте при 180 °С около 15 минут.

ШОКОЛАДНЫЙ БЛИННЫЙ ТОРТ

Вместе с популярным кулинарным блогером Венерой Осепчук и ее книгой «Семейная кухня. Перезагрузка. Готовим для любимых и с любимыми» вы узнаете множество вкуснейших рецептов. Не пропустите шоколадный блинный торт с очень вкусными блинами. Их можно даже просто напечь отдельно и подать со сливками!

Ингредиенты. Для теста: 180 г муки, 500 мл молока, 80 г шоколада 72%, 3 яйца, 3 ст. л. рома темного или ликера сливочного (по желанию), 2 ст. л. пудры сахарной, 30 г масла сливочного (растопленного), щепотка соли, 3 ст. л. какао-порошка. Для крема: 500 мл сливок 33%, 200 г шоколада белого, 2 ст. л. сахара ванильного.

Приготовление. Подогреть 250 мл молока, выложить в него шоколад, дать растаять, перемешать силиконовой лопаточкой, слегка остудить. В чашу миксера вылить шоколадное молоко, оставшиеся 250 мл молока, растопленное сливочное масло, ром (по желанию), добавить яйца, сахарную пудру и взбить. Всыпать муку, соль, какао и перемешать миксером до получения однородного теста. Оставить его на 15 минут, затем печь блины как обычно.

Для крема взбить сливки с ванильным сахаром до твердых пиков. Белый шоколад растопить на водяной бане. Растопленный шоколад постепенно вливать в сливки и взбивать на низкой скорости. Прослоить блины кремом, убрать в холодильник на пару часов. При подаче украсить взбитыми сливками и свежими ягодами.