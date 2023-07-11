Еще одна российская авиакомпания полетела в Грузию: что теперь будет с ценами на билеты

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Из России в Грузию появился еще один прямой рейс. Авиакомпания Red Wings таки открыла полеты в Грузию. Не без приключений. Первый рейс из Москвы в Кутаиси, согласно расписанию, должен был вылететь 10 июля в 18.50. Но улетел, по данным аэропорта Домодедово, только в 6.34 утра уже 11 июля — то есть с опозданием практически на 12 часов. Задержка вышла из-за сильных дождей в месте прибытия. В Кутаиси затопило аэропорт.

Так или иначе, теперь между Россией и Грузией напрямую летают три перевозчика: две российских компании - «Азимут» и Red Wings плюс грузинская Georgian Airways.

Первые рейсы Red Wings поначалу предполагались еще в первых числах июня. Авиакомпания получила допуск от грузинских властей на маршруты Москва-Кутаиси-Москва и Сочи-Тбилиси-Сочи еще аж со 2 июня. Но вышла заминка с получением разрешения от российских транспортных властей — это тоже не самая простая процедура.

Новых рейсов между тем ждали. По очень простой причине — чем больше перевозчиков, тем обычно ниже цены на билеты. У обеих уже летающих авиакомпаний билеты, мягко говоря, дороговаты — в среднем вокруг 25-30 тысяч в одну сторону на июль (в июне было еще хуже — порядка 30-40 тысяч в одну сторону, но с тех пор оба перевозчика увеличили частоту рейсов).

Есть и вторая причина. До сих пор прямые полеты были открыты только в Тбилиси. Red Wings теперь летает по иному маршруту — в Кутаиси. А оттуда, как уже с месяц радостно пишут все интернет-каналы, посвященные туризму, можно задешево улететь в ряд европейских городов на венгерском лоукостере WizzAir. Стоимость билетов в июле, например, на Кипр в Ларнаку начинается от 5 тысяч рублей, в Афины — от 7,5 тысячи, в Рим и Милан — от 10,2 и 10,3 тысячи.

В Кутаиси Red Wings теперь будет летать три раза в неделю — по понедельникам, средам и субботам. Естественно, на «Суперджетах»: «неподсанкционные» отечественные самолеты были одним из условий, на которых российским авиакомпаниям разрешила к себе полеты грузинская сторона. Время в пути — 3 часа 40 минут. Цена билетов… Как утверждается на сайте перевозчика - «от 20 125 руб.» (в одну сторону). Но реально 10 июля корреспонденту KP.RU удалось найти ближайший билет по такой цене лишь на 13 сентября. На 12 июля — от 26 185 руб. в одну сторону, на субботу 15 июля — от 32 750 руб. В обе стороны, как ни подбирай даты получше, никак не получается дешевле 50 тысяч с хвостиком.

Как рассказал KP.RU главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, в этом отпускном сезоне вряд ли стоит рассчитывать на слишком уж массовые поездки из России через Грузию в какие-то третьи страны. И не только из-за цен на авиабилеты собственно до Грузии. На такое не рассчитана транспортная инфраструктура грузинских аэропортов. В перспективе, как считает эксперт, Грузия вполне может стать транзитным хабом для путешествующих россиян. И занять то место, которое до санкций не без выгоды для себя занимали сопредельные с Россией прибалтийские страны и Финляндия. И которое сейчас уже потихоньку начала занимать Армения. Но для этого требуется модернизация аэропортов — на что нужны деньги и желание грузинской стороны. И время, конечно.

КСТАТИ

В Тбилиси можно будет улететь через Сочи

С 11 июля Red Wings также начинает летать в Тбилиси из Сочи. Полеты будут по вторникам и воскресеньям (из Сочи). Заявленная стоимость билетов - «от 6490 руб.» Реально на сайте перевозчика на 11 июля днем накануне их можно было купить по цене от 10 530 руб. в одну сторону.