Полеты в Грузию: новые рейсы пока откладываются, как и более низкие цены

Red Wings также получила допуск от грузинских авиавластей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Запуск рейсов в Грузию еще одной российской авиакомпании — Red Wings — в очередной раз откладывается на непонятный срок. С 19 мая из Москвы в Тбилиси уже летает российский «Азимут», а с 20 мая полеты по тому же маршруту возобновил национальный перевозчик Грузии Georgian Airways. Но цены у обоих перевозчиков зашкаливают — порядка 30-40 тысяч в одну сторону.

Red Wings также получила допуск от грузинских авиавластей — со 2 июня на рейсы по маршруту Сочи-Тбилиси-Сочи и Москва-Кутаиси-Москва. В сообщении Агентства гражданской авиации Грузии особо отмечалось, что авиакомпания не находится в "черном" списке Евросоюза.

Но в Грузию Red Wings не начала летать ни со 2 июня, ни, как было объявлено позже, с 15 июня. Последняя версия — допуск от грузинской стороны у компании-то есть, а вот с разрешением по линии российского Минтранса возникла заминка.

Как такое может быть и что по этому поводу думать?

- Вообще делать выводы о том, что авиакомпания куда-то полетит, лучше после того, как она откроет продажу билетов по этому маршруту. Только этот факт говорит о ее обязательствах действительно полететь, - посоветовал корреспонденту KP.RU главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. - Даже получение допусков, разрешений с какой-то даты — все это необходимо для того, чтобы полеты по новому направлению состоялись, но вовсе не обязывает авиакомпанию открыть рейсы.

По словам Романа Гусарова, специально тормозить полеты с российской стороны вряд ли кто-то в нынешней ситуации будет. Но могут быть вопросы, которыми при выдаче допусков наши авиачиновники вообще-то задаваться обязаны, - хватит ли у авиакомпании бортов и возможностей поддерживать их в исправном состоянии, с учетом уже имеющихся направлений.

Red Wings в последнее время очень активно развивает маршрутную сеть, в том числе и по тем направлениям, где требуются отечественные «суперджеты» - к которым нет претензий с точки зрения санкций (у перевозчика их 19). Авиакомпания летает по нескольким турецким маршрутам, в Израиль, Казахстан, с мая открыла рейсы в Баку.

В случае полетов в Грузию речь также идет только о «суперджетах». Это было одно из условий — наши авиакомпании летают туда на «неподсанкционных» отечественных самолетах. По мысли эксперта, могли потребоваться дополнительные согласования — а выдюжат ли эти самые самолеты.

- Минтранс и Росавиация обязаны быть тем ограничителем, который должен сверять возможности авиакомпаний с их «хотелками». Это нормальные рабочие моменты, - считает Гусаров.

Открытия рейсов хоть какой-то еще авиакомпании на грузинском направлении в России ждут неспроста. Уже начался отпускной сезон, а с выбором теплых морей — не очень. Отели Сочи на июль-август переполнены, в Крым сложно доехать, турки задрали цены… Грузия — конечно, не очень надежная, но все же дополнительная возможность пляжного отдыха. Да и экскурсионного. Но… не по таким ценам на билеты. Понятно, что чем больше будет рейсов, тем больше шансов на более пристойные цены.

- Грузия, на мой взгляд, в этом туристическом сезоне большой роли для россиян не сыграет, - считает Роман Гусаров. - Просто в силу технических возможностей грузинской стороны. Мало запустить больше рейсов, надо, чтобы была возможность принимать наших туристов. Аэропорт в Тбилиси небольшой, а у Georgian Aviaways нет большой маршрутной сети, чтобы развозить их куда-то дальше. То же и с аэропортом Кутаиси, там не очень выдающаяся пропускная способность. В перспективе, Грузия вполне может развиваться как транзитный хаб и занять то место, которое раньше, до санкций, занимали сопредельные с нами прибалтийские страны и Финляндия — они очень неплохо зарабатывали на россиянах, следовавших через них в третьи страны. Сейчас в этом направлении начал развиваться Ереван. Это крайне перспективное для грузинской авиаотрасли направление. Но в это дело надо вкладываться, и на это нужно желание грузинской стороны.