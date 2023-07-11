В Екатеринбурге открыли генеральное консульство Казахстана

Фото: Официальный информационный ресурс Премьер-Министра Республики Казахстан

Напомним, что консульства Казахстана работают в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Омске и Астрахани. Открытие Генерального Консульства Республики Казахстан на Урале не случайно совпало с проведением в Екатеринбурге ХIII Международной промышленной выставкой «Иннопром-2023» – главной торговой, индустриальной и экспортной площадки России, в работе которой Казахстан традиционно принимает активное участие.

В церемонии открытия генерального консульства Казахстана приняли участие прибывший в Екатеринбург премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов, посол Казахстана в России Даурен Абаев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Устойчивый диалог

Сфера деятельности нового генерального консульства охватит всю территорию Уральского федерального округа, в который входят Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская области и Пермский край. На территории нового консульского округа проживает более 90 тысяч этнических казахов, а в ВУЗах этих регионов обучается более 7 тысяч казахстанских студентов.

Глава кабинета министров Казахстана, посол Казахстана в России и губернатор Свердловской области осмотрели здание генерального консульства. Как отметил Алихан Смаилов, открытие представительства Казахстана в самом сердце Урала придаст дополнительный импульс развитию дружественных отношений между Россией и Казахстаном. Он напомнил, что 10 лет назад именно в Екатеринбурге президенты двух стран подписали Договор о добрососедстве и союзничестве в XXI веке, на прочном фундаменте которого продолжает расширяться двустороннее стратегическое партнёрство.

Фото: Официальный информационный ресурс Премьер-Министра Республики Казахстан

«Областями и городами Казахстана выстроен устойчивый диалог практически со всеми субъектами России. В этом ключе Уральский регион имеет важное значение как с точки зрения географической близости, так и в части налаженных торгово-экономических связей с промышленно развитыми Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской областями и Пермским краем», – подчеркнул премьер-министр.

О географии сотрудничества рассказал и губернатор Евгений Куйвашев: «В настоящее время правительство Свердловской области имеет соглашения о сотрудничестве с Карагандинской областью, с городом Астана. Ведётся работа по подготовке документа о взаимодействии с Костанайской областью».

Первый заместитель губернатора Алексей Шмыков сообщил, что перспективными направлениями сотрудничества региона с Казахстаном являются металлургия, машиностроительный и энергетический сектр, а также высокие технологии. «Мы провели масштабную модернизацию. Внедрены современные энергосберегающие и экологические технологии. Это позволило существенно повысить конкурентоспособность уральской продукции, снизить экологические риски», – уточнил Алексей Шмыков.

В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Даурен Абаев считает открытие консульства важным и знаменательным событием в истории двусторонних отношений. Представительство должно существенно облегчить работу по оказанию консульских услуг жителям сразу пяти российских регионов, которым ранее приходилось для этого приезжать в Казань и Омск. Посол отметил, что Уральский регион имеет давние и прочные связи с Казахстаном.

«В структуре товарооборота Свердловской области наша страна занимает второе место, уступая только Китаю. Уже второй год подряд в выставке «Иннопром» в Екатеринбурге принимает участие представительная казахстанская делегация во главе с премьер-министром Алиханом Смаиловым. Данная площадка позволяет обсуждать перспективы развития промышленности, обмениваться конструктивными предложениями и мнениями, находить взаимоприемлемые решения по многим вопросам. Наши братские народы столетиями живут бок о бок на уральских просторах. Нас объединяет общность исторических судеб и духовно-культурная близость. Мы едины в стремлении сделать жизнь людей мирной и благополучной», – заключил посол Казахстана в России.

В целом специалисты отмечают рост количества совместных проектов в сфере промышленной кооперации России и Казахстана. Сегодня число таких предприятий достигло 110, на них трудится порядка 30 тыс. работников, общая сумма капиталовложений превысила 23,5 млрд долларов. Казахстан готов наращивать экспорт в Россию продуктов металлургической, машиностроительной и нефтехимической индустрии, товаров пищевой, химической и лёгкой промышленности, транспортных средств, стройматериалов, фармацевтики.