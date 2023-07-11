Трудоголики поневоле: названы три причины переработок россиян

Профессор Сафонов назвал низкие зарплаты главной причиной переработок россиян
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Чаще всего жалуются на большие переработки маркетологи, учителя и врачи. А всего сверхурочно задерживаются на работе 56% россиян, и они трудятся почти на треть дольше, чем положено по условиям трудового договора. К таким результатам пришли исследователи с портала поиска высокооплачиваемой работы SuperJob.
Получается, что если обычный трудовой день длится 8 часов, то больше чем у половины трудящихся он тянется почти на 2 с половиной часа дольше! Впрочем, среди учителей и медработников еще с советских времен практикуется брать дополнительно к основной еще четверть или половину ставки. Но все ли работники получают сейчас вознаграждение за сверхурочный труд — исследование умалчивает. «Речь о переработках в целом», - пояснили kp.ru в компании SuperJob.
Длительность переработок в этом году несколько возросла по сравнению с предыдущим — 31% против 28% от продолжительности рабочего дня. Но существенно выросло число тех, у кого переработка составляет более половины рабочего времени — с 10% в 2022 и 2021 годах до 14% в 2023. Лишь треть россиян не сталкивается с переработками. И еще интересный момент: чем выше зарплаты — тем меньше переработок.
В чем причины такого трудового усердия?
- Начнем с того, что наша страна относится к самым работающим странам мира, - сказал kp.ru профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. - Мы всегда входили в пятерку стран по самый высокой продолжительности рабочего времени. В год россиянин работает на 600 часов больше чем, например, немец.
Почему так происходит? Эксперт выделил три причины.
- Самая главная причина переработок - низкая зарплата, - отметил Сафонов. - Чтобы заработать больше денег, люди соглашаются выполнять дополнительную работу. А работодатель экономит таким образом на персонале.
Это подтверждается и исследованием. Среди тех, кто проводит на работе больше времени, чем положено, — учителя, воспитатели, медсестры, секретари, фармацевты, продавцы, то есть люди с невысокими зарплатами.
Ради денег перерабатывают и те, трудится на сдельщине, например, менеджеры по закупкам.
- Вторая причина переработок — дефицит кадров, - продолжил Сафонов. - В частности, не хватает врачей — из-за этого имеющиеся специалисты вынуждены работать больше.
И третий фактор, по мнению ученого, — плохая организация труда.
- К сожалению, еще со времен Советского Союза наличие недорогой рабочей силы приводило к ее не рациональному использованию. - говорит Сафонов. - Но сейчас ситуация с производительностью труда улучшается, хоть и не во всех отраслях. Прежде всего, она растет там, где предприятия находят возможность вкладывать средства в научную организацию труда, а также на предприятиях, задействованных в национальном проекте «Производительность труда».
Однако в целом переработки не уменьшатся. И вот почему.
- Первое - у нас растет дефицит кадров, - отметил Сафонов. - И второе - падение в предыдущие годы реальных доходов населения вызывает желание их компенсировать — поэтому люди будут соглашаться на переработки.
В исследовании приняли участие 3000 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.
ТОП-7 Кто трудится больше положенного
Профессия Средняя переработка (в % от продолжительности раб. дня)
Врач 42
Воспитатель 41
Маркетолог 40
Учитель 38
Менеджер по логистике 37
Секретарь 36
Медсестра 35
ТОП-7 … И кто почти не перерабатывает
Оператор call-центра 26
Бухгалтер 25
Фармацевт 25
Менеджер по продажам 23
Менеджер по работе с клиентами 23
Программист 22
Системный администратор 15
Источник: SuperJob
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