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Экономика11 июля 2023 13:00

Трудоголики поневоле: названы три причины переработок россиян

Профессор Сафонов назвал низкие зарплаты главной причиной переработок россиян
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
Профессор Сафонов назвал низкие зарплаты главной причиной переработок россиян

Профессор Сафонов назвал низкие зарплаты главной причиной переработок россиян

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чаще всего жалуются на большие переработки маркетологи, учителя и врачи. А всего сверхурочно задерживаются на работе 56% россиян, и они трудятся почти на треть дольше, чем положено по условиям трудового договора. К таким результатам пришли исследователи с портала поиска высокооплачиваемой работы SuperJob.

Получается, что если обычный трудовой день длится 8 часов, то больше чем у половины трудящихся он тянется почти на 2 с половиной часа дольше! Впрочем, среди учителей и медработников еще с советских времен практикуется брать дополнительно к основной еще четверть или половину ставки. Но все ли работники получают сейчас вознаграждение за сверхурочный труд — исследование умалчивает. «Речь о переработках в целом», - пояснили kp.ru в компании SuperJob.

Длительность переработок в этом году несколько возросла по сравнению с предыдущим — 31% против 28% от продолжительности рабочего дня. Но существенно выросло число тех, у кого переработка составляет более половины рабочего времени — с 10% в 2022 и 2021 годах до 14% в 2023. Лишь треть россиян не сталкивается с переработками. И еще интересный момент: чем выше зарплаты — тем меньше переработок.

В чем причины такого трудового усердия?

- Начнем с того, что наша страна относится к самым работающим странам мира, - сказал kp.ru профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. - Мы всегда входили в пятерку стран по самый высокой продолжительности рабочего времени. В год россиянин работает на 600 часов больше чем, например, немец.

Почему так происходит? Эксперт выделил три причины.

- Самая главная причина переработок - низкая зарплата, - отметил Сафонов. - Чтобы заработать больше денег, люди соглашаются выполнять дополнительную работу. А работодатель экономит таким образом на персонале.

Это подтверждается и исследованием. Среди тех, кто проводит на работе больше времени, чем положено, — учителя, воспитатели, медсестры, секретари, фармацевты, продавцы, то есть люди с невысокими зарплатами.

Ради денег перерабатывают и те, трудится на сдельщине, например, менеджеры по закупкам.

- Вторая причина переработок — дефицит кадров, - продолжил Сафонов. - В частности, не хватает врачей — из-за этого имеющиеся специалисты вынуждены работать больше.

И третий фактор, по мнению ученого, — плохая организация труда.

- К сожалению, еще со времен Советского Союза наличие недорогой рабочей силы приводило к ее не рациональному использованию. - говорит Сафонов. - Но сейчас ситуация с производительностью труда улучшается, хоть и не во всех отраслях. Прежде всего, она растет там, где предприятия находят возможность вкладывать средства в научную организацию труда, а также на предприятиях, задействованных в национальном проекте «Производительность труда».

Однако в целом переработки не уменьшатся. И вот почему.

- Первое - у нас растет дефицит кадров, - отметил Сафонов. - И второе - падение в предыдущие годы реальных доходов населения вызывает желание их компенсировать — поэтому люди будут соглашаться на переработки.

В исследовании приняли участие 3000 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

ТОП-7 Кто трудится больше положенного

Профессия Средняя переработка (в % от продолжительности раб. дня)

Врач 42

Воспитатель 41

Маркетолог 40

Учитель 38

Менеджер по логистике 37

Секретарь 36

Медсестра 35

ТОП-7 … И кто почти не перерабатывает

Оператор call-центра 26

Бухгалтер 25

Фармацевт 25

Менеджер по продажам 23

Менеджер по работе с клиентами 23

Программист 22

Системный администратор 15

Источник: SuperJob

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