Иван Ургант объявился в одной из самых дорогих стран мира: телеведущий похвастался большими тратами на развлечения

Не самое обычное для летнего отдыха место, но Ивану нравится! Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Пока программа «Вечерний Ургант» находится на длительной паузе, ведущий проекта Иван Ургант всячески дает понять публике, что сдаваться он не намерен. То селфи из Останкино выложит, то выступил для русскоязычной аудитории в Турции, то теперь всплыл в Исландии — самой дорогой стране мира.

Не самое обычное для летнего отдыха место, но Ивану нравится! Он выложил в соцсети видео, записанное прямо на лошади. Под аккуратный аллюр Ургант, вырастивший внутри музыканта (правда, под чужим именем Гриша), передал привет любимому другу Михаилу Боярскому и спел кавер собственного сочинения на известный кинохит из «Трех мушкетеров»:

— Опять скрипит потертое седло, и ветер холодит былую рану. Куда вас, сударь, занесло, неужто вам Рейкьявик по карману? Потра-потра-потратили мы 48 тысяч.

Не уточняется, на что именно Иван потратил почти 500 евро — то ли за перелет, то ли за аренду жилье, то ли за прогулку на лошади. Однако лицо его, скрытое за солнечными очками и густой седой бородой, как будто выражает спокойствие. А на груди болтается портативная камера, на которую Ургант, судя по всему, и фиксирует приятные моменты, проведенные в столице Исландии.