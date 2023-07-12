Алла Пугачева в Латвии снимает виллу со скидкой

Алла Пугачева с мужем иноагентом отдыхает в Юрмале Фото: соцсети

74-летняя Алла Пугачева приехала в Юрмалу с семьей из Израиля. Сюда же прибыла из США с семьей ее дочь 52-летняя Кристина Орбакайте. Сайт KP.RU первым сообщил о приезде и юрмальских планах Пугачевой.

12 июля появилась информация о том, что Пугачева арендовала виллу за 150 тысяч евро (14,9 млн. руб.) в месяц. Данная информация не соответствует действительности.

Так выглядит дом, который снимает семья Пугачевой Фото: соцсети

Экс-сотрудники Пугачевой поделились информацией с KP.RU: «Таких цен там нет сейчас в принципе – туристов в Юрмале стало несколько меньше и цены ниже даже на «самую дорогую виллу побережья». Заявлять можно что угодно, но сдать по такой цене нереально. А для Пугачевой всегда делают скидку. Алла арендует данный дом много лет – конечно, им делают скидку. Тем более сейчас, когда в Юрмале нет такого спроса как прежде. Да, приехали сейчас, так как у Гарика и Лизы с июля начались каникулы».

Алла Борисовна арендовала двухэтажную виллу «Марта» площадью 2400 квадратных метров. Со скидкой получается 50 тысяч евро (5 млн. руб.) за месяц. Семья пробудет на курорте до второй половины августа. Дом стоит неподалеку от концертного зала «Дзинтари», рядом с домом Лаймы Вайкуле. Внутри: 6 спален, гостиная, бассейн и спа-центр (с настенной мозаикой из листов 24-каратного золота), кинозал, библиотека, теннисный корт, оранжерея с бамбуковой рощей. Есть система видеонаблюдения. Принадлежит дом латвийскому банкиру, который раньше сдавал ее богатым людям в зависимости от сезона за 70 - 90 тыс. евро. Отдыхающий стало меньше, цены упали. А семья Пугачевой и раньше получала дом со скидкой. Но кто же об этом скажет и станет сбивать цену?

Спальня виллы. Фото — сайт krasovickis.lv

Прибыла певица с 9-летними двойняшками Елизаветой и Гарри Галкиными и мужем-иноагентом. Местные соцсети пестрят обсуждениями – для семьи Пугачевой традиционно делают скидку на продукты на местном рынке. Дочь Аллы Борисовны тоже отдыхает в Юрмале: Кристина Орбакайте приехала с дочерью и мужем.

Семья летом едет именно в Юрмале по нескольким причинам: много друзей, комфортный климат. Пугачева (как и многие сердечники, гипертоники) плохо переносит жару - а в Израиле, куда она сбежала сейчас температура воздуха +32, воды +28. А в Юрмале температура воздуха +22, воды +19.

Гостиная виллы. Фото — сайт krasovickis.lv

Есть и «рабочие дела». С 26 по 30 июля у подруги семьи Лаймы Вайкуле фестиваль «Рандеву» в КЗ «Дзинтари». Народ знает, что придет Пугачева и активней покупает билеты – фот и помощь подруге. Иноагент Максим Галкин* в июле только отдыхает, в августе даст 9 концертов в Литве и Латвии. Так что семья совмещает приятное с заработком.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов.