Галкину* придется гастролировать по селам: Алла Пугачева с семьей покидает Израиль

Алла Пугачева с мужем получили гражданство Израиля и обзавелись там жильем. Но летом Алле там жарко. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

74-летняя Алла Пугачева приедет в Юрмалу на следующей неделе. Об этом KP.RU рассказали экс-сотрудники певицы. Прибудет певица с 9-летними двойняшками Елизаветой и Гарри Галкиными, а также с мужем-иноагентом. Семья останется в Прибалтике до второй половины августа.

Экс-сотрудники Пугачевой поделились информацией с KP.RU: «Алла по традиции арендовала дом – им делают скидку, тем более сейчас, когда в Юрмале нет туристов и множество жилья под аренду простаивает. Едут сейчас, так как у детей с июля каникулы начинаются».

Кроме того, чтобы продать билеты на фестиваль Лаймы Вайкуле под названием «Рандеву» (пройдет с 26 по 30 июля в КЗ «Дзинтари») – сейчас начали рекламировать концерты, сообщая по соцсетям, что на мероприятиях будет присутствовать Пугачева с детьми. Алла Пугачева если и придет, то 29 июля на сольник подруги Лаймы и демонстративно 30 июля – когда будет петь целая компания русофобов: Вайкуле, Андрей Макаревич, Вера Брежнева и другие. Билеты на фестиваль продаются очень плохо, на сольник Лаймы хотя бы партер уже раздали в качестве бесплатных пригласительных. Потому активно продвигают информацию о присутствии Пугачевой на концертах – любая реклама хороша, когда безвыходная ситуация.

Певица с дочкой Лизой. У детей Пугачевой каникулы начинаются в июле. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Иноагент Максим Галкин* совместит отпуск с работой: в июле отдыхает, в августе у него 9 концертов в Литве и Латвии. Есть концерты и в больших концертных залах, но в основном в афише – мелкие города и даже села (к примеру, латышское село Роя с населением 2 тысячи человек).

Семья часто бывает летом именно в Юрмале: здесь живут друзья, а также – комфортный климат. Живут рядом с домом Лаймы Вайкуле, арендуют огромную 2-х этажную виллу. Алла Пугачева (как и все сердечники, гипертоники) плохо переносит жару, и не любит ее, поэтому много лет назад выбрала прохладное лето и море Юрмалы. Сейчас в Юрмале температура воздуха +21, воды +19. А в Израиле жара: температура воздуха +30, воды +28.

Рассказывают, что сейчас иноагент Максим Галкин* следует правилу, которое уже давно практикуется нашими артистами при совершении поездок: публиковать видео и информацию в социальных сетях с опозданием. То есть, звездная семья может уже прилететь в другую страну, а в соцсетях публиковать заранее снятые видео из дома. Это делается с целью безопасности.

Кстати, Аллу Пугачеву и Максима Галкина* ждут и в казино Риги, супруги с момента знакомства играют на автоматах. Семья полтора года назад переехала в Израиль, где Галкин* купил дом и получил гражданство, также как и его жена, дети-двойняшки. После переезда Галкин* строит карьеру на русофобских юмористических программах.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов.