«Можно восстановить так, что следов не останется»: пластический хирург рассказал, как помочь студенту, которому сняли скальп в Электростали

На 19-летнего Юрия Маркова в Электростали напали двое отморозков. Юноше буквально сняли скальп - вырезали участки на коже головы. Фото: СОЦСЕТИ

На 19-летнего Юрия Маркова в Электростали напали двое отморозков. Юноше буквально сняли скальп - вырезали участки на коже головы. Сейчас молодого человека перевезли на лечение в Москву. Чем могут помочь врачи в такой ситуации? Мы показали фотографию пострадавшего пластическому хирургу, доценту кафедры онкологии, радиологии и пластической хирургии Сеченовского университета Дмитрию Мельникову. Несколько лет назад он провел уникальную операцию известному в соцсетях блогеру «Руки-Базуки» (Кириллу Терешину), «КП» подробно писала об этом.

- Что нужно предпринимать в случае Юрия Маркова именно сейчас, по фотографии сказать сложно, - говорит врач. - Во-первых, пациент снят в таком ракурсе, что данных недостаточно. Во-вторых, на фото все в крови. В целом, в подобных ситуациях на данном этапе я бы не советовал закрывать дефекты с помощью пластической хирургии. Сначала нужно дождаться полного заживления ран. Чтобы процесс шел быстрее и эффективнее, может применяться, например, специальная биологическая повязка с клетками кожи человека.

В дальнейшем на месте заживления, скорее всего, останутся обширные дефекты. Но есть хорошая новость, обнадеживает эксперт:

- Все дефекты скальпа характеризуются тем, что их довольно легко закрыть и восстановить волосяной покров. Пластические хирурги не так уж редко сталкиваются с травматической алопецией, в том числе у детей (например, после удаления новообразований на голове). Классический вариант и современный стандарт восстановления - технология с применением экспандеров. По сути, это маленькие полые шарики-эндопротезы. Их устанавливают под оставшиеся на голове участки кожи с волосами. С помощью специальной жидкости экспандеры постепенно понемногу раздуваются и растягивают кожу. Со временем нарастают лоскуты, и их передвигают в необходимые места.

Технология уже достаточно отработана, хорошо известна, отмечает Дмитрий Мельников. «Как правило, при подобных повреждениях кожи головы, травматической алопеции, закрыть дефект можно так, что следов не останется», - говорит специалист. Сколько времени это может занять?

- Через 6-8 месяцев (после полного заживления ран) можно приступать к установке экспандера. Он «раскачивается» около полугода. Так что, если все пойдет успешно, процесс восстановления может занять в целом год или чуть больше, - рассказал эксперт.

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Почему в такой ситуации малоэффективна пересадка кожи?

- Это плохая идея, - говорит Дмитрий Мельников. - Кожа с других участков тела, например, с ягодиц или живота, не содержит волосяных фолликулов. Их нужно откуда-то взять, при этом они не приживаются без микрохирургии. Это очень сложная операция.

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