Региональным властям дается больше свободы в выборе способов обращения с бездомными кошками и собаками. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Казнить нельзя помиловать». Законотворцы уверяют, что принятыми в окончательном третьем чтении нормами запятая, даже не запятая, а жирная точка, поставлена после слова «нельзя». А зоозащитники же увидели в принятом тексте дырки для региональных властей делать что угодно, в том числе и умерщвлять никому не нужных кошек и собак. Вопросы у общества вызывают и узаконенные пункты, касающиеся выгула животных.

Запрет на самовыгул домашних животных в России в 2023 году: что изменит новый закон о правилах обращения с животными, как гулять с собаками и кошками

«Комсомолка» внимательно прочитала закон и поговорила с депутатами и защитникам собак.

В окончательном чтении Госдума приняла проект поправок в закон «Об ответственном обращении с животными». И теперь региональным властям дается больше свободы в выборе способов обращения с бездомными кошками и собаками. Вот как после редакции выглядит п.2 статьи 3 «деятельность по обращению с животными без владельцев - деятельность, включающая в себя осуществление мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе их транспортировку, и (или) иных мероприятий, предусмотренных законодательством в области обращения с животными».

Собственно, вот это словосочетание «и иных» вызывает массу спросов и разговоров. Народ волнуется, что где-нибудь в бедном Забайкалье, где дефицит бюджета, впишут «отстрел». А в богатом Ханты-Мансийске построят супер приют или введут пособия для людей, забравших домой никому не нужную собачку.

Что изменит новый закон о правилах обращения с животными

- Мы, зоозащитное сообщество, мягко говоря в недоумении, — говорит директор благотворительного фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева. - Кто какие «иные» мероприятия внесет в свои региональные законы теперь одному богу известно. Мало того, из этого пункта закона убрали связку действий «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат». Осталось только «транспортировка и иные мероприятия». Я в свое время изучала внимательно тендеры регионов на мероприятия по бездомным животным. И там была сплошная транспортировка в живодерню. Причем в Волгоградской области, помню, этот пункт был в тендерах на «проведение праздничных мероприятий». Я очень надеюсь, что 5 лет активных разговоров, увещеваний и прочего не прошли зря и воспитали в людях, в том числе и стоящих у власти, гуманность.

Госдума приняла проект поправок в закон «Об ответственном обращении с животными». Фото: Андрей АБРАМОВ

Однако, депутаты, представляя вчера на заседании в Госдуме закон, четко говорили, что «никакой эвтаназии, гуманного умерщвления и прочего» не предусмотрено. «Комсомолка» связалась с замом председателя профильного комитета Владимиром Бурматовым, чтобы уточнить, не станут ли эти «иные мероприятия» тем самым отстрелом.

- Большинство людей, которые активно комментируют принятые поправки, закон, видимо, не читали, — тяжело вздохнул парламентарий. - Потому что иначе бы такие предположения не высказывали. Статьи №17 и № 18 остались в первозданном виде. А они как раз говорят о принципах гуманности. Региональные акты не могут нарушать федеральный закон.

- То есть никаких «дырок» для введения эвтаназии нет?

- Нет! Статью № 17 никто не отменял, как еще-то объяснить? Мало того, мы отклонили 7 внесенных законопроектов, предусматривающих умерщвление. Это была принципиальная позиция, чтобы в федеральном законе не было этой нормы ни в каком виде.

Запрет на самовыгул домашних животных в России в 2023 году

Еще один обновленный пункт, вызвавший тревогу у владельцев домашних животных звучит так: «исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных». В сети пошли разговоры, что теперь, якобы, даже в лифт с собакой не зайдешь. А гулять можно будет только на «специально отведенных муниципалитетом площадках». Собачники заголосили, что загонят их за дальний кордон. Но, как выяснила «Комсомолка» у зоозащитников и у депутатов по этому пункту как раз нет никаких противоречий.

- Это как раз хороший пункт, — сказала Екатерина Дмитриева. - И он не касается людей, гуляющих в парках со своими питомцами без поводков.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Подтвердил вышесказанное и депутат Бурматов.

- Норма о запрете самовыгула была вообще-то с 2018 года. И регионы не раз просили ее ужесточить, что мы и сделали. В сельской местности и небольших поселках принято утром открывать дверь, выпускать из дома собаку или кошку, а вечером домой загонять. И бегает она целый день по улице голодная. По статистике 40% нападений на людей совершают хозяйские собаки.

Как гулять с собаками и кошками после принятия закона

- А если я, допустим, иду по улице со своей собакой без поводка, это считается самовыгулом?

- Нет. По поводу того, что вы говорите есть отдельная норма. Владелец должен контролировать поведение своего животного. Самовыгул — это когда вы закрыли за своим животным дверь и не знаете чем он у вас там на улице занят.

- По поводу агрессивных собак. Их тоже нельзя будет отстреливать?

- Никого нельзя. Потому что само по себе животное не может стать агрессивным, такое поведение — результат поведения людей. По нормам такие животные подлежат помещению в приюты. И с ними там могут работать кинологи, В Подмосковье есть приют для агрессивных собак, после дрессировки их них получаются прекрасные служебные псы.

«ЕДИНСТВЕННОЕ ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ — ЗАКРЫТЬ ВСЕ ПОЛУПОДПОЛЬНЫЕ ПИТОМНИКИ»?

Что делать с бродячими кошками и собаками обсуждают в стенах парламента уже далеко не в первый раз. И, скорее всего, не последний. Дело в том, что эта сфера жизни в России отрегулирована далеко не лучшим образом. Некоторые считают, что не отрегулирована толком вообще.

- Я не понимаю, зачем вообще вносят нормы в нерабочий закон, — продолжает Екатерина Дмитриева. - Приюты так и не построены толком, финансирование на отлов и стерилизацию такое крошечное, что за эти деньги только если лопатой убить животное можно. В итоге мы потом видим гниющие швы, потому что нормального шовного материала не купить за такой бюджет, отваливающиеся вместе с ушами бирки.

- А вы присылали свои предложения в Госдуму по поводу необходимых мер?

- Да. И не раз. Единственное, что мы всегда предлагали и предлагаем — запрет на разведение животных не имеющих племенной ценности. В стране куча полуподпольных питомников, где происходит бог знает что. Скрещивают не по правилам, выкидывают бракованных животных на улицы. В итоге, как мы видим своими глазами, больше половины кошек и собак в приютах от породистых родителей. У нас такой хаос, что российских животных не пускают уже давно на международные выставки. Пока не будет перекрыт канал и не упразднены эти плодильни, этого бесконтрольного размножения, никакие другие нормы работать не будут.

Вопрос и предложения общественности мы адресовали Бурматову. И, выяснилось, что законопроект на эту тему уже разработан и вот-вот будет внесен на рассмотрение в парламент.

- Текст уже согласован с Минприродой и буквально осенью мы планируем приступить к его рассмотрению в Госдуме. Регулирование коммерческого разведения — это отдельная, большая тема. Все эти черные питомники и прочее. Я сам лично видел однокомнатную квартиру, в которой было 70 пуделей. Такого не должно быть, потому что, во-первых, это жестокое обращение с животными. Во-вторых, все эти нераспроданные щенки в итоге оказываются на улице. Так же планируется узаконить обязательное чипирование домашних питомцев.

Похоже, что все-таки все эти споры зоозащитников и законотворцев приходят к пониманию и консенсусу. Очень хочется верить, что все это приведет к результату. А еще хочется верить в гуманность и в разумность простых людей, пусть и воспитанных под давлением закона. Что не будет щенков под забором в коробке. Брошенных «дачных игрушек», квартир с десятками пуделей. И стай бездомных, агрессивных собак на улицах российских городов.

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