Богатые над псом поплачут. А бедные - казнят

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госдума, оказывается, очень хитроумная организация. Как же тонко, как изящно она соорудила федеральный закон «Об ответственном обращении с животными»! Чтоб и руководство бедных регионов осталось довольно (не в силах справиться с бродячими псами, там давно и кровожадно посматривают на стаи, мечтая убивать-убивать-убивать). Но чтоб и тонкокожие гуманисты не сорвались в истерику, и максимально запутались.

Полгода интернет-битв сторонников эвтаназии бродячих животных с ее противниками не выявили победителя. Страна так не пришла к общему мнению – надо ли убивать бездомных псов?

Желающие смерти бродячим животным, напирали на случаи, когда те разрывали на части случайных прохожих. Нежелающие – аппелировали к статистике: в регионах, где деньги на стерилизацию и приюты животных не разворовывались – печальных случаев все меньше, зато благородная эмпатия (например, через волонтерство) в народе росла…

И, похоже, федеральные власти просто махнули рукой – мол, разбирайтесь сами, но при одном условии – мы тут не при чем.

Закон написан так гениально, словно его авторы все-таки побаиваются сгореть в аду, и в своих заявлениях, что эвтаназия не предполагается – формально правы.

В законе нет о ней ни слова.

Возьмем, к примеру, одну из самых важных статей (№18), которая регулирует обращение с безнадзорными животными. Она диктует: при отлове нельзя применять лекарства и приспособления, приводящие к травмам или гибели животных, необходимо вести видеозапись отлова, бродяг надо возвращать владельцам, если их можно установить...

И эти прекраснодушные правила из мира эльфов, конечно, не отменяются. Но! С оговоркой «если иное не установлено законодательными актами субъектов» России. А они могут не просто принять «иное» (уверен, перетравить бродячих псов уже завтра готова, к примеру, Якутия), закон дает возможность – спрятать эти расправы в тень. Ведь, можно теперь не вести видеозапись отлова, а значит – шито-крыто.

Конечно, все это делается не из садизма региональных властей, а от отчаяния и бессилия перед проблемой, которую Россия пока не смогла решить бескровным способом.

И правота Карла Маркса с его «Бытие определяет сознание» абсолютно цинична. Богатые города разбирают бродяг по домам, строят богодельни, воспитывают детей, плачущих над дохлым воробушком…

Бедные – точат ножи, защищаясь от голодных псов, закапывают котят в канаве, и воспитывают детей в правиле – опасность лучше истребить…

И мораль тут не причем. А - чертово «бытие», измеряющееся банально количеством денег.

И голосовать – кто они эльфы или орки – теперь придется уже депутам каждого из регионов. И там законы будут написаны уже откровенно, четко и бесстрашно. Казнить. Или миловать.

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