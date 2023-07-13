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Общество13 июля 2023 15:05

Универмаг на Яндекс Маркете создал капсульную коллекцию для кукол-моделей к выходу фильма «Барби»

Капсульная коллекция миниатюрных модных вещей была отшита брендами-друзьями Универмага в преддверии нашумевшей премьеры

В коллекцию вошли миниатюрные копии предметов одежды и аксессуаров из актуальных коллекций ведущих российских брендов. Среди них оверсайз-худи, верхняя одежда, вечерние платья, сумки, украшения и многое другое.

Миниатюрные образы для Кена подготовили Chernim Cherno и Sorry I'm not, наряды для Барби представлены брендами Sorelle, NICEONE, The Select, Уста к Устам и FEELZ. За украшения и аксессуары для кукол отвечали бренды Rushev, Velichenko, CNS и Ribbonbon.

Полноразмерные версии одежды и аксессуаров из этой коллекции представлены в Универмаге на Яндекс Маркете.

О Яндекс Маркете

Яндекс Маркет — сервис для покупок, на котором доступно больше 75,3 млн товаров. Он помогает заказать всё нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. На Маркете удобно торговать — на сервисе активно продают товары примерно 52,9 тыс. магазинов-партнёров. Маркетплейс может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на Маркете можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а ещё в приложении Яндекс Go — в разделе «Маркет».

Реклама. ООО «Яндекс». LjN8K16jS

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