Универмаг на Яндекс Маркете создал капсульную коллекцию для кукол-моделей к выходу фильма «Барби»

В коллекцию вошли миниатюрные копии предметов одежды и аксессуаров из актуальных коллекций ведущих российских брендов. Среди них оверсайз-худи, верхняя одежда, вечерние платья, сумки, украшения и многое другое.

Миниатюрные образы для Кена подготовили Chernim Cherno и Sorry I'm not, наряды для Барби представлены брендами Sorelle, NICEONE, The Select, Уста к Устам и FEELZ. За украшения и аксессуары для кукол отвечали бренды Rushev, Velichenko, CNS и Ribbonbon.

Полноразмерные версии одежды и аксессуаров из этой коллекции представлены в Универмаге на Яндекс Маркете.

О Яндекс Маркете

