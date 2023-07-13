Звезды поддержали признание МакSим о лечении от алкоголизма: «Верю, что она вернется на сцену не в качестве машины, а в качестве себя!»

Два года назад артистка переболела коронавирусной пневмонией, были серьезные осложнения и несколько месяце реанимации Фото: Артем КИЛЬКИН

40-летняя певица МакSим 13 июля записала обращение из реабилитационной клиники, где лечится от алкоголизма. Видео артистка разместила у себя в социальных сетях. Марина Абросимова (так зовут певицу) пять лет назад уже проходила лечение от алкоголизма в частной наркологической клинике, после чего вернулась к полноценной жизни. Но два года назад артистка переболела коронавирусной пневмонией, были серьезные осложнения и несколько месяце реанимации, долгое восстановление, а через девять месяцев возращение к активной концертной и гастрольной жизни. Новый срыв случился гораздо позже – весной 2023 года на концерте в Сочи артистка вела себя странно, выступление отменили. Гастрольный тур остановили.

Теперь МакSим сообщила: «Моя уже ставшая привычкой попытка сбежать от проблем, недугов, лишних впечатлений (а я очень впечатлительная), эмоций посредством алкоголя ни к чему не приводит. Более того, это приводит к большим потерям. Пришла к тому, что это зависимость. Осознала, приняла. И решила действовать, потому что это не моя жизнь, не моя история. Потому уже долгое время нахожусь в клинике». Артистка посетовала: «Рано после своей тяжелой болезни я начала гастролировать, взяла на себя большую ответственность и обещание сделать немыслимое количество выступлений. Апогеем стал несостоявшийся толком концерт в Сочи. Я приехала не просто уставшая, толком не могла стоять на ногах. Перед выходом была под капельницей. И решила, что если выпью алкоголь, то отработаю как машина. Закончилось срывом концерта».

После таких откроенных признаний Марину поддержали многие фанаты. Из шоу-бизнеса откликнулась продюсер Яна Рудковская. Рудковская в своем телеграм-канале написала: «Огромная поддержка и уважение Максим! Это очень сильное решение по-настоящему сильной женщины. Не просто извиниться, но еще и признать: где и сделать реальные конкретные шаги для исцеления - не ради пиара, а ради себя. Видео записано не в первый день заселения очевидно, а спустя какое-то время. Верю в то, что у нее все получится. И что она вернется на сцену не в качестве машины, а в качестве себя - талантливой артистки, которую все мы любим».

Певец Дима Билан написал слова поддержки: «Марина, очень тронули тои мысли и слова. Непростая миссия быть артисткой и быть всегда на виду. Хрупкая, но какая ты и сильная! Пусть все будет хорошо!» Марина ответила Диме: «Спасибо большое за поддержку, твои слова и наши разговоры сыграли для меня большую роль».

Певица на видео хорошо выглядит, поправилась, говорит уверенно, а рядом с ней сидят музыканты из ее коллектива. Запись проходила в беседке – во дворе подмосковного вип-отделения известного частного наркологического центра. Отделение располагается в сосновом лесу. В вип-отделении у каждого индивидуальная программа лечения, психотерапия, гипноз, наблюдения у врачей разных специализаций (не только наркологов) и т.д., плюс комфортабельная палата, где каждый день убирают и меняют белье. Условия – как в отеле 5 звезд. И приятные бонусы: бассейн, тренажерный зал, сауна, хаммам, сад. Помимо лечения много приятных занятий – массажи, рисование и так далее. Марину навещают родные, дети, музыканты ее команды. Цены в вип-отделении клиники высокие: месяц стоит 1 млн. 400 тыс. руб.

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