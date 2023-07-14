Людей, которые просили о помощи, обманули: что не так с новым законом об обращении с животными

Госдума приняла новый закон о бродячих животных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Что же получается - обновленный закон подтвердил право собак убивать и калечить людей? В 498-й закон не вписали слово «умерщвление» ни в какой форме: ни невостребованных, ни агрессивных животных.

Из 498-го закона не убрали ОСВВ (отлов - стерилизация - вакцинация - возврат. - Ред.), делающий кусачих зверей полноправными обитателями улиц (а людей - нет).

В главе 18-й «Организация мероприятий при обращении с животными без владельцев» к каждому абзацу добавили фразу: «Если иное не предусматривает законодательство региона» -ну и что?

Глава 17 «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев способами, предусматривающими жестокое обращение, не допускается» - осталась в неприкосновенности, а значит, умерщвление прямо запрещено.

На что же конкретно дано право регионам? Содержать во временных пунктах, а не в приютах? Не предоставлять по запросу видео отлова? Не вакцинировать, так содержать, зачумленных?

Воспринимаю всё как обман народа, который просил о помощи.

Собак людям убивать нельзя. Собакам людей убивать можно?

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