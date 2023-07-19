Худеем по часам… биологическим!

Фото: Shutterstock

Правда ли, что мы худеем во сне?

Да, природа так и задумала. Ночью в нашем организме вырабатываются гормоны, которые способствуют похудению. Такие, например, как мелатонин и соматотропин — он же гормон роста.

Мелатонин в большей степени известен как гормон сна. Однако исследования показывают, что он имеет отношение не только ко сну. Оказывается, еще мелатонин способствует сжиганию жиров. Неслучайно зарубежные ученые приравняли всего одну бессонную ночь к шести месяцам питания фастфудом. [1]

По их мнению, удар по фигуре будет примерно равнозначным. Кроме того, исследования показали, что при сбое биологических ритмов и дефиците мелатонина нарушается синтез гормонов, которые регулируют аппетит — лептина и грелина. [2]

Соматотропин работает всего 50 минут, но все это время он непосредственно влияет на жировые клетки и активизирует распад жиров. Кроме того, гормон роста усиливает работу других жиросжигающих гормонов, в том числе адреналина, и активизирует синтез белка. Поэтому наши мышцы растут по ночам. Одновременно с этим, соматотропин стимулирует выработку инсулиноподобного фактора роста. А он, как показывает ряд исследований, подавляет секрецию инсулина, который препятствует сжиганию жиров и способствует их накоплению. [3]

Если человек ест перед сном, особенно что-то сладкое, то ритм выработки мелатонина и гормона роста нарушается, а углеводы легко трансформируются в жиры. [4]

Ох как зол кортизол!

С наступлением утра на смену ночным гормонам приходят дневные. Они подготавливают наш организм к активной жизни и работе. Один из самых ярких представителей дневных гормонов — кортизол. Его уровень в крови начинает нарастать примерно с полуночи и достигает максимума к 6–8 часам утра. Затем концентрация гормона постепенно снижается до минимума к концу дня. [5] Специалисты рекомендуют засыпать до полуночи, а вставать не позднее восьми утра. При нарушениях режима сна и бессоннице уровень кортизола в вечернее и ночное время остается высоким, потому что такое состояние воспринимается организмом как стресс. При постоянном переизбытке кортизола в организме происходит разрушение мышц и накопление жира в области талии. Появляется так называемый «кортизоловый живот». Ночью высокий уровень кортизола препятствует секреции мелатонина и снижает синтез гормона роста. [6]

Вот так нарушенный режим сна и бодрствования, который не совпадает с биологическим ритмом, способствует набору лишнего веса!

Как «настроить биоритмы похудения»?

Для того, чтобы обрести стройный силуэт, важно жить по биологическим часам: утром просыпаться в «правильное» время, днем вести активный образ жизни и правильно питаться, а вечером своевременно засыпать. Это поможет наладить биологические ритмы выработки важнейших жиросжигающих гормонов.

А ускорить сжигание жиров не только днем, но и ночью могут помочь особые комплексы для похудения, разработанные с учетом хронобиологии и биологических ритмов человека. Но обратите внимание: набор компонентов, о которых мы расскажем, работает на снижение веса только при одном условии – если их принимать в комплексе. Тогда они будут дополнять и усиливать действие друг друга.

Активному похудению ночью содействуют гарциния, хитозан, фенхель, сенна и мелисса.

• Гарциния помогает поддерживать в норме уровень кортизола. [7] Гидроксилимонная кислота в составе гарцинии способствует ускорению сжигания жиров, замедлению энзиматических процессов превращения углеводов в жиры, снижению уровня лептина — гормона, ответственного за возникновение чувства голода, а также холестерина и триглицеридов. [8,9]

• Хитозан — разновидность пищевых волокон из панцирей ракообразных. Хитозан не растворяется и не переваривается в кишечнике. Зато он набухает и превращается в желеобразное вещество, которое активно адсорбирует жиры и препятствует их усвоению. [9]

• Фенхель и сенна активизируют двигательную активность кишечника и снижают газообразование, помогая обрести к утру «плоский живот». [10,11]

• Мелисса обладает мягкими седативными свойствами, позитивно влияя на качество сна, а также способствует снижению уровня холестерина. [12]

А для поддержания процесса активного похудения днем можно выбрать комплекс, который содержит L-карнитин, гуарану, плодоножки вишни, пиколинат хрома и инулин.

• L-карнитин способствует ускорению сжигания жиров и образованию энергии, необходимой нам для активного образа жизни, повышает эффект от спортивных тренировок. [9]

• Гуарана является природным стимулятором, способствует повышению энергетического уровня организма за счет мобилизации жирных кислот в кровоток. [13]

• Плодоножки вишни обладают мочегонными свойствами, способствуют выведению лишней жидкости и токсинов, устранению отечности, снижению уровня глюкозы в крови. [10,14]

• Пиколинат хрома участвует в регулировании обмена жиров, углеводов и стабилизации уровня сахара, снижает тягу к мучному и сладкому, а также потребность организма в углеводах. [3,9]

• Инулин способствует снижению потребления пищи за счет усиления синтеза глюкагоноподобного пептида 1-го типа и пептида YY (от них зависит чувство насыщения), а также снижения выработки гормона грелина, который обостряет аппетит. [15]

Принимать все эти биологически активные вещества по отдельности финансово накладно и неудобно: нужно пить много таблеток или капсул за раз, всегда есть риск что-то забыть принять, перепутать дозировки и так далее. Поэтому лучше воспользоваться готовым решением, которое сегодня есть на российском рынке.

Важно помнить, что успех от применения препарата, способствующего снижению веса, во многом зависит от научно обоснованного состава, правильных дозировок компонентов, репутации производителя и высокого качества.

Препарат лучше купить в аптеке или проверенном маркетплейсе — это существенно снизит риск приобретения некачественной продукции или, что еще хуже, подделки. Отдавайте предпочтение известным производителям и их брендам. Как правило, это лидеры продаж и эксперты в своей категории. Они имеют большой опыт работы с натуральными компонентами и специальными рецептурами, которые направлены на решение конкретной задачи. В нашем случае – на активный процесс снижения веса ночью и днем, учитывая биологические ритмы организма. Обычно у таких компаний широкая линейка средств для похудения. Они более тщательно относятся к качеству продукции (работают по международному стандарту GMP), сочетаниям и дозировкам действующих компонентов.

Компания «Эвалар», российский фармацевтический производитель с 30-летним опытом экспертизы в области фитотерапии и нутрициологии, выпускает широкую линейку препаратов Турбослим среди биодобавок, способствующих похудению. [16]

В числе флагманов и бестселлеров линейки — уникальные [17] биокомплексы Турбослим Ночь усиленная формула и Турбослим День усиленная формула. Они разработаны специалистами с учетом биологических ритмов человека и при совместном приеме работают на нашу стройность 24 часа в сутки.

Комплекс Турбослим Ночь усиленная формула содержит экстракты гарцинии, фенхеля, сенны и мелиссы, а также хитозан. Благодаря такому составу, препарат способствует ускорению естественных процессов похудения ночью, очищению организма и снижению вечернего аппетита. [18]

Комплекс Турбослим День усиленная формула создан на основе L-карнитина, экстрактов гуараны и плодоножек вишни, пиколината хрома и инулина. Действуя в синергии, эти компоненты способствуют сжиганию жиров и активному похудению днем, снижению аппетита в течение дня. [19] При этом препарат не обладает слабительным действием.

На ультрасовременном предприятии «Эвалар» реализован фармацевтический подход к производству биологически активных добавок по международному стандарту качества GMP и под контролем экспертов лаборатории «Эвалар» – полноценного научно-исследовательского института. Все препараты линейки выпускаются только из высококачественного сырья от ведущих российских и зарубежных производителей.

Переходи по ссылкам, чтобы заказать биокомплексы Турбослим Ночь усиленная формула и Турбослим День усиленная формула прямо сейчас в официальном интернет-магазине «Эвалар» [20] или на любых других интернет-площадках.

1 https://www.interfax.ru/world/477906

2 Калинченко С.Ю., Тюзиков И.А. Дефицит мелатонина, ожирение и инсулинорезистентность: очевидные и неочевидные взаимосвязи. Вопросы диетологии. 2017; 7(2): 23–32.

3 Как худеют настоящие мужчины: клиническая диета доктора Ковалькова / А.В. Ковальков. - Москва: Эксмо, 2021. С. 139, 336, 380-381.

4 Электронный ресурс: https://ura.news/news/1052584799 (дата обращения: 27.06.2023 г.).

5 Доровских В.А., Баталова Т.А., Сергиевич А.А., Уразова Г.Е. Глюкокортикоиды: от теории к практике. Благовещенск: ГОУ ВПО Амурская ГМА Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию РФ, 2006. С. 7.

6 Мазо Г.Э., Кибитов А.О. Механизмы формирования коморбидности депрессии и ожирения. Обозрение психиатрии и медицинской психологии. 2018; 1: 65-78.

7 Гайворонская Ю.В., Самотруева М.А. Влияние экстракта гарцинии камбоджийской на содержание кортизола в сыворотке крови и паренхиме надпочечников белых крыс различного возраста при избыточном употреблении пальмового масла. Астраханский медицинский журнал. 2019: 14(2): 34-41.

8 Балуян Х.А. Разработка технологий экструзионных и хлебобулочных изделий с примененим экстракта гарцинии камбоджийской. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. М., 2017. С. 10.

9 Штерман С.В., Сидоренко М.Ю., Штерман В.С., Сидоренко Ю.И. Жиросжигатели в арсенале средств функционального питания. Часть II // Пищевая промышленность. 2018. № 7. С. 54-62.

10 Популярный ассортимент: препараты для контроля массы тела. Первостольник, 2021. № 1. С. 7.

11 Дроздова О.В. Лекарственное растительное сырье, влияющее на функции сердечно-сосудистой, мочевыделительной, дыхательной и пищеварительной систем: учебно-методическое пособие. Архангельск: ГАПОУ «Архангельский медицинский колледж». 2016. С. 46.

12 Алексеева А.В., Мазур Л.И. Перспективы использования мелиссы лекарственной в педиатрической практике // Медицинский альманах. 2009. № 4(9). С. 177-181.

13 Обзор добавок для жиросжигания и снижения веса // Sports Nutrition Review. 2007. № 1(01). С. 76.

14 Кароматов И.Д., Кароматов С.И. Медицинское значение вишни, черешни (обзор литературы) // Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2016 №2 (май). С. 162-178.

15 Максим О.В., Салухов В.В. От нарушений пищевого поведения к ожирению: вопросы диагностики и нейроэндокринной регуляции // Consilium Medicum. 2022. № 24(4). С. 234–241.

16 По данным АО «Группа ДСМ» по итогам 2022 г.

17 В ассортименте ЗАО «Эвалар».

18 Подтверждено СоГР № KZ.16.01.78.003.Е.000649.05.14 от 19.05.2014 г.

19 Подтверждено СоГР № KZ.16.01.78.003.Е.000650.05.14 от 19.05.2014 г.

20 ООО «Фитомаркет», 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 12, комната А2, ОГРН 1177746302931.

Реклама. ЗАО «Эвалар». LjN8K3zqX