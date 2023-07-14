Госдума приняла закон о запрете смены пола: Как он будет действовать в России

Закон «Об основах охраны здоровья граждан в России» дополнился новой статьей. Она запрещает проводить медицинские вмешательства и принимать прпепараты, направленные на смену пола Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В третьем, окончательном чтении Госдума приняла закон о запрете смены пола. Исключения - случаи лечения ряда заболеваний у детей. По мнению спикер нижней палаты парламента Вячеслава Володина, принятие такого документа направленно на защиту прав жителей страны, в первую очередь, несовершеннолетних.

Глава нижней палаты российского парламента назвал смену пола путем, который ведет к вырождению нации. Он счел это недопустимым для России.

Закон «Об основах охраны здоровья граждан в России» дополнился новой статьей. Она запрещает проводить медицинские вмешательства и принимать прпепараты, направленные на смену пола. Такой запрет не касается вмешательства врачей, которое связано с лечением врожденных аномалий и пороков развития. Также операции по смене пола можно будет проводить при лечении генетических и эндокринных заболеваний, которые связаны с нарушением формирования половых органов у детей.

«Радио «Комсомольская правда» попросила прокомментировать эти изменения в законодательстве юриста, член Общественного совета по защите прав пациентов Алексея Старченко.

- Алексей Анатольевич, вы, как специалист по защите прав пациентов, какие-нибудь подводные камни в этом законе видите?

- Честно говоря, та цифра, которая была озвучена — а это порядка трех тысяч пациентов, которые прошли через такую непростую историю в нашей стране, мне кажется, делает не особенно актуальной данную проблему.

- Именно из-за того, что тема касается очень небольшого количества людей с подобной, специфической проблемой?

- Конечно. По сравнению со 145 миллионами жителей Российской Федерации, 2990 пациентов, а такое количество пациентов было озвучено в Государственной Думе, подверглись подобного рода медицинским вмешательствам, - они, извините за некоторый, может быть, цинизм, вообще не делают никакой погоды для нашей страны.

- Но вряд ли вы станете отрицать, что есть тенденция к увеличению числа людей с подобной проблемой. И депутаты, обсуждавшие этот закон, говорят о том, что сейчас люди с неокрепшей психикой и с хрупкой душевной конституцией могут насмотреться того, что происходит за бугром, и пока небольшое количество "больных"может у нас увеличиться стремительно, в геометрической прогрессии?

- Вообще, как я понимаю, история легализация подобных хирургических изменений начинается с 2017-го года. Когда стало возможным менять пол юридически. Кажется, именно тогда появился соответствующий приказ от Министерства здравоохранения. Но я полагаю, что все-таки проблема заключается в том, что те люди, которые поменяли пол, - они находятся на заместительной гормональной терапии. И вопрос в том, будут ли они ее продолжать получать и дальше в организованном порядке, за счет государства...

- А у вас есть информация, что обязательная гормональная терапия - она не прописана никак в новом варианте закона?

- По крайней мере, в анонсах везде, в средствах массовой информации, было указано, что закон подразумевает запрет подобной терапии.

- Но запрет не должен касаться вмешательства врачей, которое связано с лечением врожденных аномалий и пороков развития?

- Речь о врожденных аномалиях. Например, о гермафродитизме. Когда, скажем, у родившегося ребенка имеются, допустим, половые органы (внутренние или наружные) разнополые, то есть и то и другое. Имеется в виду, или частично одно, частично другое. Вот такие пациенты, детского возраста, они, видимо, будут подвергаться коррекции, в зависимости от того, что преобладает генетически, с одной стороны, с другой стороны, чисто физически, с учетом мнения родителей и так далее...