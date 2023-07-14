Первые "крысы" побежали с "корабля" Зеленского: На президента Незалежной ополчились и на Украине, и на Западе

Зеленский в крайне раздраженном состоянии требует срочно мобилизовать еще 200 тысяч человек Фото: REUTERS

Достаточно было одного саммита НАТО, чтобы президент Украины Зеленский превратился из "надежды демократии" и "защитника мира" в амбициозного истерика и необучаемого выскочку. Западные газеты от США до Великобритании и континентальной Европы издеваются над украинским лидером, сочиняя мемы и рисуя карикатуры на него одну за другой.

Необучаемость Зеленского достойна войти в учебники. Ему мало было того, что его публично ткнули мордой в грязную половую тряпку за его истерическое выступление в Твиттере. Он попытался взять реванш, отыгравшись на министре обороны Бене Уоллесе, язвительно потоптавшись на нем после замечания, что Украине было бы неплохо почаще выражать благодарность своим союзникам и партнерам. Съехидничав, что он готов начинать каждое свое утро с записи благодарности британскому министру, Зеленский на этом не успокоился и на обратном пути записал видео, в котором на протяжении 8-ми минут с небольшим "хвостиком" 47 раз произнес слова благодарности Великобритании. В среднем получилось по разы за 1-11 секунд. Украинцы, в том числе, и "прозеленские" политологи восхитились, как их президент умеет. Дурачки, надо было его остановить, а раз не сумели, то поплакать хотя бы. Бритиши не прощают оскорблений, и память у них не как у украинских "золотых рыбок".

Понятно, что это также было ехидным троллингом и настоящим издевательством над главой Минобороны Великобритании. Что не осталось незамеченным. Даже среди членов команды Зеленского тут же появились первые "отступники".

- Я думаю, он ответил немного с сарказмом в его вчерашнем заявлении… Он сказал, что каждое утро он будет просыпаться и звонить Бену Уоллесу, чтобы поблагодарить его, - заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко и добавил. - Я не думаю, что это здоровый сарказм. Когда что-то происходит, Бен всегда звонит мне.

И это "Бен" прозвучало тут не просто так, Пристайко специально упомянул министра обороны Британии по имени, чтобы подчеркнуть неформальный характер их отношений, тем самым показать "другу Бену", что у него в Незалежной имеется, как минимум, один высокопоставленный защитник, а Зеленскому показал, что тому впору поискать себе другую мишень.

Но "Друг Бен" тоже не стал отсиживаться в кустах и выдал ответ Зеленскому уже на его издевательское видео.

- Зеленский не до конца понимает текущую ситуацию, продолжение таких действий в итоге может поставить под угрозу безопасность жителей Украины, - пояснил он. - Нам не нужна особенная благодарность, но украинцы должны понимать, что без нашей помощи они бы уже проиграли.

И здесь примечательна одна особенность в словах Уоллеса, которая может иметь далеко идущие последствия. Уоллес разводит по разным флангам Зеленского и население Украины. Более того, он прямо-таки ставит их по разные стороны выстроенной им внутриукраинской баррикады и обращается уже не к президенту Украины, а к самому народу.

Примечательно, что в эфире того же канала, что и Пристайко, перед послом министра Уоллеса без всякой язвительности благодарил экс-президент Украины Петр Порошенко. И уж так его благодарил, так благодарил. А перед этим он буквально громил "гастроли" Зеленского в Вильнюсе с трибуны Верховной рады.

- Я не вижу, где нашли очевидную победу те, кто утверждает, что Вильнюс был очень удачным для Украины, - гремел он с трибуны. - К сожалению итоговый документ Вильнюса-2023 стал ксерокопией Бухареста 2008 года. Заявление "Семерки" напоминает исключительно протокол о намерениях. Там слово гарантии отсутствует. Единственное, что там есть, это начало консультаций в случае, если будет будущая война. Я знаю, как эти консультации я проводил в 2014 году. Ни в коем случае нам нельзя это повторить. Не нужно нам слов про открытые двери. Если двери открыты, дайте нам зайти!

И даже сравнил нынешний саммит НАТО в Вильнюсе с аналогичным саммитом Евросоюза, на котором Украина при Януковиче ровно 10 лет назад отказалась подписать "Соглашение об ассоциации с ЕС". А Ирина Геращенко даже записала видео, как они "дякуют (благодарят) пану Воллесу за мудрость и сильную пидтримку (поддержку) Украины.

По долетающим из Киева сведениям, в Офисе президента Украины резко усилились пессимистические настроения, а сам Зеленский в крайне раздраженном состоянии требует срочно мобилизовать еще 200 тысяч человек в ВСУ и взять наконец-то хотя бы один значимый город в ходе наступления силами ВСУ.

Зеленский понял, что первые крысы рванули с его корабля, и этот процесс может принять необратимый характер, если его немедленно не прекратить.

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