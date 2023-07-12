Саммит НАТО обернулся провалом для Украины: Запад отмахнулся от Киева

Зеленский подчеркнул, что "гарантии безопасности" не должны заменить членство Украины в НАТО" Фото: REUTERS

Главное, что увез президент Украины Зеленский с саммита НАТО в Вильнюсе - это так называемая "Совместная Декларация о поддержке Украины", подписанная странами "Большой семерки". Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак уже назвал ее "важной победой страны на пути к НАТО", а сам Зеленский подчеркнул, что "гарантии безопасности" не должны заменить членство Украины в НАТО", естественно, будущее, как и все украинские перемоги.

Бублик в рот или морковка, которой в очередной раз потрясли перед мордой украинского осла, что такое эта Декларация? По большому счету, ничего кардинально для Украины не изменилось. Страны "Семерки", если смотреть н суть документа, даже гарантий никаких не дали, хотя первоначально обсуждался документ именно о гарантиях, а лишь взяли на себя некие обязательства или обязанности. Которые можно разделить на три группы. Они обязались:

- для появления украинских современных и модернизированных вооруженных сил предоставлять современные вооружения (приоритет будет отдаваться средствам ПВО, артиллерии, бронетехнике и ударному оружию дальнего радиуса действия); развивать украинский военно-промышленный комплекс; обучать украинских военных; сотрудничать в области разведки; помогать в сфере кибербезопасности.

- укреплять экономику Украины, в том числе за счет восстановления страны и обеспечения ее энергетической безопасности.

- предоставить Украине "техническую и финансовую помощь для ликвидации последствий" боевых действий.

Что здесь нового, такого, что страны Запада еще не делают для Незалежной? Обучение украинских военных идет уже несколько лет, ВСУ воюют сейчас уже чуть ли не полностью на западной технике, поставляемой в промышленных масштабах. Что касается разведки, то все возможности США, Великобритании и ФРГ вплоть до космической разведки давно используются при планировании и проведении операций украинской армии. С технической помощью для восстановления экономики идет туговато - Украина не создала ничего после развала СССР, и все оборудование и технологии в ее промышленности из того, "раньшего" времени", с технологиями и стандартами которого не совпадают западные технологии и оборудование. Как это было, например, с восстановлением объектов энергетической инфраструктуры, когда выяснилось, что ни в Европе, ни в США просто нет необходимых Киеву промышленных трансформаторов. Аналогично и с финансовой стороной. БОльшая часть предоставляемой финансовой помощи является кредитами, кошельки у всех стран, кроме США уже наполовину пустые (оптимист бы тут сказал, что они наполовину полные), если не больше. А потому из Декларации следует, что главный пункт финансовой помощи - использовать для восстановления Украины замороженные суверенные активы России. Но как это сделать, на Западе еще не придумали. И вряд ли у кого есть сомнения, что когда придумают, то заберут эти активы себе. Хотя бы под предлогом погашения долгов Украины. а Украине от этого бублика достанется только дырка.

Что касается укрепления экономики и развития украинского ВПК, то и здесь партнерам Украины предложить особо нечего. Германия и Польша так и не договорились о создании ремонтной базы в Польше для ремонта немецких танков, подбитых на Украине. Поляки захотели слишком много, по мнению немцев, денег за операции, которые в ФРГ стоят на порядок дешевле. А немцы решили, что деньги им и самим не помешают. Или, например, немецкий концерн Rheinmetall пообещал в течение 12 недель открыть на западе Украины завод по производству танков и бронетехники, заверив, что вложит в строительство и оснащение завода 218 миллионов евро. В такие сроки и при таких инвестициях можно только построит сараи типа ангаров, чтобы вешать там на уже готовые блоки динамической защиты и натягивать гусеницы на танковые траки. Реальный завод потребует многомиллиардных инвестиций, оборудования в гигантских объемах и нескольких лет. Не говоря уже о производстве брони, пушек, электронной начинки и т.д. В общем, брехня чистой воды. то есть, извините, декларация. Как, кстати, и завод по производству "Байрактаров" на Украине, который не может начать работать уже второй год, и который снова пообещали построить.

То есть ничего принципиального нового со стороны Запада. Разве что обещание быстро собраться на консультации по поводу оказания помощи в случае НОВОГО конфликта Украины с Россией.

Зато Украина взяла на себя дополнительные обязательства перед "Семеркой" для вступления в НАТО. Киев пообещал:

- продолжить масштабные реформы в самых разных областях, в том числе в сфере борьбы против коррупции, совершенствовании работы правоохранительных органов, судов, корпоративного и государственного управления.

- и дальше идти по пути демократии, верховенства права и соблюдения прав человека и свободы слова. В том числе — продолжить реформы в области обороны и модернизации армии, а также укреплять гражданский контроль над своими Вооруженными силами.

Собственно, и тут ничего нового. все эти реформы Киев уже обещал. Практически все провалил. Теперь пообещал снова, но уже другому патрону. И что-то подсказывает, что Украина опять ничего из обещанного не сделает, оправдываясь конфликтом. И ничего ей за это не будет - ни танков, ни самолетов, ни ракет - в тех количествах, на которые у Киева разыгрался зверский аппетит. Что-то, безусловно, будут давать, но сколько посчитают нужным. В том числе потому, что никаких гарантий нет, а есть обязательства. И потому, что все равно украдут, потеряют или поломают.

Всего лишь старая песня, но на новый лад. А вони-то было…

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