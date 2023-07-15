Дочь Михаила Ефремова взбунтовалась и пошла по стопам отца

Вера Ефремова с лета 2023 — студентка школы студии МХАТ Фото: соцсети

У Михаила Ефремова 6 детей от 4 жен. Последняя жена Софья Кругликова (звукорежиссер, преподаватель Института современного искусства, доцент кафедры музыкальной звукорежиссуры Гнесинки) воспитывает трех его младших детей и ждет актера из колонии. Михаил Ефремов отбывает наказание за ДТП со смертельным исходом, совершенное в состоянии алкогольного опьянения. Старшая дочь Михаила и Софьи в прошлом году окончила школу и поступила в институт – до сих было известно, что девушка получает высшее образование.

Но коллеги Михаила Ефремова рассказали нам, что Вера Ефремова решила изменить свою судьбу. И перед этим советовалась и с мамой, и с папой.

19-летняя Вера Ефремова сейчас счастлива – она наконец-то смогла определиться кем хочет стать. А год назад все было иначе. Летом 2022 Ефремова окончила школу и поступала на факультет «медиакоммуникации» Высшей школы экономики. Но не набрала баллов ни на бюджет, ни на платное отделение – был очень высокий конкурс. Но девочка тогда хотела учиться именно в Высшей школе экономики, а там год назад был первый набор на бакалаврскую программу «управление в креативных индустриях». Набор исключительно на сто платных мест. Специальность многогранная - здесь и медиакоммуникации, и цифровые проект с нуля, и дизайн, и реклама. Мама Веры Ефремовой летом 2022 года съездила с дочкой в вуз: подписали договор, оплатила первый курс – 650 тысяч рублей.

Коллега Михаила Ефремова рассказал kp.ru: «Вера Ефремова после начала учебы в «вышке» быстро поняла – «не мое» и бросила. Заканчивая 11 класс, она очень хотела стать студенткой именно Высшей школы экономики, но до конца не понимала о какой профессии мечтает, что именно «ее». После ухода из института она стала работать на съемочных площадках: рекламы, онлайн проектов, сериалов – помощником, ассистентом, кем угодно. Знакомилась с процессом изнутри, так поняла кем хочет стать. И уже целенаправленно готовилась к поступлению в театральный вуз в этом году. Поступила! Как говориться кровь – не водица (покойная бабушка Веры – народная артистка, профессор Школы-студии МХАТ Алла Покровская, дедушка народный артист Олег Ефремов – худрук МХТ им.Чехова – прим. Авт.). Думаю, что Миша знает и эту новость – он же общается с семьей по телефону постоянно».

Михаил Ефремов по телефону узнал новость о поступлении дочери Веры Фото: Борис КУДРЯВОВ

На этой неделе Вера Ефремова стала студенткой престижного театрального вуза. Девочка будет учиться на актрису. Она зачислена на первый курс Школы-студии МХАТ, мастерская Марины Брусникиной и Сергея Щедрина. Экзамены в школу-студию МХАТ проходили в несколько этапов. Весной шли отборочные прослушивания, где абитуриенты поют и читают отрывки из прозы и поэзии. Также важны результаты ЕГЭ по русскому и литературе. Проходят и дополнительные экзамены - профессиональное испытание (проверка речи, пластических, музыкальных данных), плюс творческое испытание (исполнение литпроизведений). Конкурс всегда огромный – больше ста человек на место.

Вера Ефремова закончила столичную математическую школу №57, подростком мечтала быть похожей на бабушку народную артистку Аллу Покровскую — хотела поступать на актерский факультет театрального вуза. Но потом передумала. И только теперь определилась с профессией окончательно и будет учиться в вузе, где преподавали ее легендарные дедушка и бабушка. Визитка Веры Ефремовой уже есть в актерском агентстве.

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