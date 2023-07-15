Наступление, которое Киев пытался представить победным реваншем, не только провалилось, но и обернулось для ВСУ громадными потерями. Фото: REUTERS

Наступление, которое Киев пытался представить победным реваншем, не только провалилось, но и обернулось для ВСУ громадными потерями.

Их объем стал известен The New York Times. Американское СМИ подтвердило, что на основе полученных журналистами данных, можно смело оценить объем уничтоженной и безвозвратно потерянной украинской военной техники. Только за две недели ВСУ потеряли до 20% вооружений. Причем основная часть из этой груды теперь уже металлолома – танки и бронетранспортеры, предоставленные киевскому режиму Западом.

Ссылаясь на собственные источники в американском и европейских правительствах, NYT также подтверждает, что невероятно большие потери, понесенные за столь короткий срок, повлияли на пыл ВСУ – наступление замедлилось, а украинские штабисты теперь всеми силами пытаются изменить его тактику, дабы, как пишет издание, «сосредоточиться на изматывании российских войск».

Провал наступления Киев все же попытался представить как определенного рода успех, сообщив, что уровень потерь ВСУ снизился до 10%.

NYT цитирует одного из украинских военных, заявившего о готовности предоставить видео, снятое им с беспилотника, на котором видны сгоревшие остовы полдюжины единиц бронированной техники западного производства, уничтоженной российскими военными.

Западные СМИ и ранее признавали тот факт, что наступление ВСУ провалилось. Не получив никакого преимущества и не добившись каких-либо успехов на поле боя, киевские генералы перестали направлять на передовую крупные подразделения и бронированную технику. Но, ссылаясь на госсекретаря США Энтони Блинкена, утверждавшего, что наступать украинцы будут «на протяжении гораздо большего числа месяцев», считают, что, возможно, ВСУ хоть как-то реализует свои планы.

Бывший советник главы оборонного ведомства США, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Киев всяческими способами пытается скрыть данные о потерях в ходе широко разрекламированного наступления, и оценил эти потери как катастрофические.