NYT: за первые две недели наступления ВСУ потеряли до 20 процентов техники Фото: REUTERS

Американское издание New York Times со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщило, что за первые две недели анонсированного наступления ВСУ потеряли до 20 процентов военной техники, отправленной на штурм российской линии обороны.

“За первые две недели изнурительного наступления Украины было повреждено или уничтожено до 20% вооружения, отправленных ею на поле боя. В это число входят некоторые из внушительных западных боевых машин - танки и бронетранспортеры, на которые украинцы рассчитывали в борьбе с русскими”, — пишут авторы статьи.

В публикации отмечается, что в последующие дни уровень потерь снизился примерно вдвое, однако связано это в первую очередь со снижением темпов наступления и количества атак ВСУ. Авторы статьи считают, что командование ВСУ сменило тактику и якобы пытается измотать подразделения войск ВС России.

В конце статьи издание приводит слова украинского военного, который рассказал, как разведывательный БПЛА его подразделения снял на видео полдюжины западной военной техники, попавших под обстрел российской артиллерии.

“Они все сгорели”, — сказал украинский боец.

Президент России Владимир Путин недавно иронично отметил, что украинские солдаты отказываются использовать западные танки, поскольку они горят лучше, чем советская техника.

Тем временем украинское издание "Страна.ua" сообщило, что сами бойцы ВСУ называют свою военную технику “передвижными гробами”, поскольку ВС России при помощи современных средств обороны, таких как ПТУРы и беспилотники-камикадзе, уничтожают ее задолго до подступа к линиям обороны российских войск.

Напомним, чуть более чем за месяц широкомасштабного наступления Киев потерял более 26 тысяч солдат и наемников, а также около трех тысяч единиц военной техники, в том числе предоставленной западными союзниками Зеленского.