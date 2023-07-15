Россияне назвали «зарплату мечты». А эксперт рассказал, что нужно, чтобы ее получить

Даже в столице мечты о высокой зарплате превосходят реальность. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самые скромные представления о зарплате мечты у жителей Воронежской области — 133 тысячи рублей в месяц. А самые нескромные — нет, не у москвичей, а у жителей Тюменской области: 221 тысяча рублей в месяц. Желаемый доход в Москве и области в среднем — 193 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге — 152 тысячи. Это данные опроса, проведенного сервисом «Работа.ру».

Мечтать, как говорится, не вредно. Но насколько реально осуществить эти мечты на деле?

Как уже писала «КП», по данным анализа все той же «Работа.ру», больше всего в процентном отношении за год выросли зарплатные предложения для несколько неожиданных категорий работников: офисные службы и бизнес-услуги, студенты и стажеры, наука и образование. Эксперты, однако, призвали тех, кто ищет такую работу, слишком уж сильно не обольщаться. Статистика в процентах прироста может отражать в том числе и эффект низкой базы. Например, в прошлом году на предприятии стажеров готовы были принять разве что за бесплатно — не до них было, а в этом жизнь немного наладилась, и тем же стажерам стали предлагать небольшие деньги: вот вам и резкий рост.

Но а если отвлечься от процентов?

- Возьмем для примера Москву. Если говорить в среднем, то стоит рассчитывать на суммы примерно до 100-150 тысяч рублей для большинства обычных позиций, не связанных с руководящими должностями. Если же говорить о руководителях, то там может быть и полмиллиона, и больше, в зависимости от компании, - рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» эксперт в сфере HR, рынка труда и построения карьеры Андрей Алясов.

То есть даже в столице мечты большинства явно превосходят реальность.

- Но я бы отметил, что примерно в 30-40 направлениях занятости сейчас происходит рост зарплат, - обнадежил эксперт. Это инженерные направления. Это все, что связано с аналитикой. И направления, связанные с массовыми продажами – многие кампании в этой сфере сейчас сталкиваются со сложностями и считают, что им требуются сильные специалисты. Плюс по-прежнему нужны люди в IT. И в медицину.

- А какие специальности сейчас лучше не выбирать, потому что рынок такими специалистами перенасыщен?

- Прежде всего гуманитарные специальности. Количество выпускников гуманитарных вузов сейчас сильно превосходит потребности компаний в таких специалистах.

Кстати, по данным «Работа.ру», в раскладе по сферам занятости самые высокие зарплатные ожидания сейчас у айтишников — 210,6 тысяч рублей. Лишь немногим отстают запросы у специалистов по строительству и недвижимости — 204,3 тысячи. Банковская и финансовая сфера лишь на третьем месте со «скромными» 180,5 тысячами.