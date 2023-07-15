Чем восточнее расположен украинский город, тем меньше желающих пойти в ВСУ и сражаться за Зеленского. Фото: REUTERS

Примечательные тенденции запечатлели специалисты украинской социологической группы "Рейтинг", которые недавно провели масштабное исследование настроение жителей страны в различных регионах. Да, понятно, что украинская социология стала уже понятием из разряда "Британские ученые", "Эстонская разведка" или та же "Британская разведка", но вся прелесть ситуации заключается в том, что социологи проводили опрос по заказу американской некоммерческой организации «Международный республиканский институт» (International Republican Institute, IRI) при финансовой поддержке USAID, а американцев обманывать украинцам, похоже, пока еще боязно. Одним словом, от мифа, что все украинцы, как один хохол, готовы воевать с Россией до победного конца или последнего гражданина Незалежной, не осталось и лопнувшего мыльного пузыря. Примечателен и тот факт, что эксперты опросили почти 17 тысяч человек в 21-м городе, и все они были старше 18-ти лет. То есть это было очень большое и масштабное исследование. Полностью с ним можно ознакомиться на сайте Sputnik, а здесь мы вас ознакомим с самыми важными, на наш взгляд, моментами. Так что же выяснилось?

БЕЖАТЬ ОТ РУССКИХ НЕ БУДЕМ, А В ВСУ НЕ ПОЙДЕ

Первым же вопросом исследования был разбит тот миф, о котором написано выше. На вопрос о том, намерены ли украинцы покинуть свои города в случае обострения возле них военной обстановки, практически во всех городах большинство участников опроса заявили, что останутся по месту жительства. Самая малая доля таковых граждан зафиксирована в Ровно (45%) и Ивано-Франковске (47%), а во всех остальных городах цифры практически везде выше 50%: Киев – 60%, Чернигов и Сумы – по 59%. 61% участников опроса заявили, что не будут покидать город в Харькове, Одессе, Днепропетровске,57% - в Николаеве и Запорожье.

Тогда, может быть, они грудью встанут на защиту своих городов от "страны-агрессора", как не устают заявлять в команде Зеленского? А вот и нет. Тут показатели для украинских властей еще хуже. Нет, на западе Украины живут, наверное, смелые и беззаветные люди, причем, чем западнее, тем смелее: в Виннице и Хмельницком записаться в такой ситуации в ВСУ готовы по 16%, в Ивано-Франковске и Ровно – по 17%, в Ужгороде и Львове – по 15%. Но чем восточнее расположен город, тем меньше желающих пойти в ВСУ и сражаться за Зеленского.

В Харькове таких смельчаков всего 6%, в Чернигове, Одессе и Запорожье – по 8%, в Николаеве – 9%. Никакого массового беззаветного героизма, никакой готовности идти в окопы и на танки. И это в то время, когда украинская официальная пропаганда утверждает с опорой на свои опросы, что "89% украинцев готовы бороться против агрессора даже в том случае, если Россия нанесет ядерный удар по территории Украины", а "85% украинцев не успокоятся, пока не вернут в состав Украины Донбасс и Крым".

КОМУ НАДО В НАТО И В МОВУ?

Там потрясающие ответы по итогам опроса относительно того, насколько Россия виновата в бомбардировке городов Украины и в причиненных домам разрушениях, но сейчас давайте сосредоточимся на событиях совсем недавних.

Президент Зеленский торговал лицом в Вильнюсе, пытаясь донести до Запада мысль, что украинцы не могут кушать и спать, а только мечтают, чтобы их приняли в НАТО. Однако, на самом деле такого единодушия в разных регионах Незалежной просто не существует. Так, например, 47% опрошенных в Одессе выступают против вступления Украины в НАТО, их мнение разделяют 38% харьковчан, 31% днепропетровцев, а также по 28% жителей Запорожья и Николаева.

Естественно, что на западе Незалежной настроения совсем иные. Во Львове за НАТО 92%, в Луцке, Ивано-Франковске, Тернополе, Ровно – от 88% до 92%.

Мощнейший разрыв в настроениях – и это несмотря на многолетнее промывание мозгов населению.

Откровенными были жители крупнейших городов и при опросе по отношению к русскому языку. И здесь тоже картина, очень далекая от нарисованной украинскими социологами по заказам Зеленского, которая способна отправить в филологический нокаут и обморок украинского шпрехенфюрера (мовного надзирателя от государства). 80% населения в Одессе признались, что дома они продолжают говорить на русском языке. В Запорожье аналогично ответили на этот вопрос 67% респондентов, в Днепропетровске - 66%, в русском городе Харькове – 78% и в Николаеве – 61%. Даже в столице Незалежной, граде Киеве, как его ни уродовали последние 9 лет, 38% участников опроса также признались, что говорят дома на русском.

В общем, очень далекая оказалась реальная картина от той, что рисуют Зеленскому и его клевретам угодливые социологи по заказу украинских властей. Понятно, что команде наркофюрера и ему самому уже вряд ли что поможет, даже современная медицина (если только лоботомия), но у американцев еще есть шанс увидеть, как выглядит реальный мир. Если его не приукрашивать и не причесывать.