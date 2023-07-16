Банки получили «пятерку»: в Москве появились купюры в 5 и 10 рублей

Десятирублевую купюру не печатали с 2017 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Цены на металлы в последнее время бьют рекорды. Чеканить монеты небольшого номинала - слишком дорогое удовольствие. Поэтому еще в прошлом году Центробанк объявил, что снова начнет печатать купюры в 5 и 10 рублей. И обещание сдержал.

Сделано это было без лишней огласки - Гознак просто напечатал партию купюр и отправил в путешествие по стране. Уже несколько месяцев жители разных регионов в соцсетях сообщают, что «бумажная мелочь» добралась и до них. Например, весной пяти- и десятирублевые банкноты были замечены в Тюмени и Красноярске – народ публиковал их фото в соцсетях.

И вот, наконец, старые-новые денежки добрались до Москвы. Как сообщают телеграм-каналы, столичные банки и организации получили от Гознака и сами купюры, и памятки о том, как проверять их на подлинность. Например:

- На просвет видны водяные знаки и защитные нити (на пятирублевке на них написано «ЦБР 5»).

- Цифры и текст «Билет банка России» - рельефные на ощупь.

- При рассмотрении под острым углом видны буквы РР.

Высокая цена металлов – не единственная причина, по которой ЦБ вернулся к «бумаге». Есть и другие.

1. Купюры стали более долговечны благодаря новым технологиям

Как объяснили в ЦБ, сейчас банкноты покрывают особым лаком, что увеличивает срок их службы на 30% (да и на ощупь они стали приятнее).

2. Монеты неудобны и мало кому нужны

Инфляция окончательно превратила в мелочь даже десятирублевку - монету самого большого достоинства. Для сравнения, в Европе максимальное достоинство монеты - 2 евро. И если на пару евро можно что-то купить, то на монету в 10 рублей вы можете приобрести разве что две монеты по 5 рублей.

В итоге неудобная мелочь (особенно в эпоху пластиковых карт) оседает в копилках россиян чуть ли не навечно. А ЦБ тратит деньги на выпуск «железных денег», которые почти не участвуют в обороте. С купюрами будет куда проще.

Важное уточнение: монеты никто не отменял, они остаются законным средством платежа. Просто к ним теперь добавятся и банкноты того же номинала. К слову, пятирублевую купюру не печатали с 2017 года, десятирублевую - с 2013-го.

ЕСЛИ ВЫ ВДРУГ ЗАБЫЛИ

Что на них изображено

Пятирублевка

Лицевая сторона: памятник «Тысячелетие России» и Софийский собор в Великом Новгороде.

Оборотная сторона: стена Новгородского кремля.

Десятирублевка

Лицевая сторона: вид на мост через Енисей и часовня в Красноярске.

Оборотная сторона: плотина Красноярской ГЭС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новая денежная реформа: Зачем Центробанк собирает монеты, меняет дизайн купюр и вводит в обращение цифровой рубль

Как изменения скажутся на простых россиянах (подробности)