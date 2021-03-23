ЦБ объявил о планах изменить дизайн почти всех российских банкнот

ЦБ объявил о планах в ближайшие несколько лет поменять дизайн почти всех номиналов банкнот
Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Центральный Банк России сообщил, что планирует с 2021 по 2025 год обновить дизайн банкнот номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Также в ЦБ заявили, что усилят защиту денежных знаков.
На новых российских купюрах появятся достопримечательности шести федеральных округов.
- В оформлении модернизированных банкнот Банка России будет использоваться тематика федеральных округов Российской Федерации, что даст возможность показать особенности территорий, их историю и современные достижения, - сказано в сообщении на сайте ЦБ.
В заявлении Банка России также сообщается, какие регионы будут представлены на обновлённых банкнотах.
10 рублей - Сибирский федеральный округ
50 рублей - Северо-Западный федеральный округ
100 рублей - Центральный федеральный округ
500 рублей - Северо-Кавказский федеральный округ
1000 рублей - Приволжский федеральный округ
5000 рублей - Уральский федеральный округ
Напомним, в 2017 году в России вышли новые купюры номиналом в 200 и 2000 рублей с изображением достопримечательностей Крыма на одной и изображением моста к острову Русский на второй. На банкноте номиналом в две тысячи рублей также изображён космодром Восточный в Амурской области.
Ранее сайт KP.ru сообщал, что купюра достоинством в 100 рублей, выпущенная в России к чемпионату мира по футболу 2018 года, вошла в пятерку лучших банкнот по версии Международного банкнотного общества.