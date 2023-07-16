Джейн Биркин умерла на 77-м году жизни. Фото: REUTERS

«Приметы: голубые глаза, каштановые волосы. Джейн Б., англичанка, пол - женский. Возраст - между 20 и 21 годом. Училась рисованию. Жила с родителями». Это почти точное описание Джейн Биркин в 1968 году и начало одной из самых знаменитых ее песен, «Jane B.», подаренной любовником, Сержем Гэнсбуром. Тот, недолго думая, взял мелодию Шопена, сочинил текст, - и она спела «Джейн Б.» нежным, прерывающимся голосом, который впечатлял больше, чем голоса профессиональных певиц. Отношения неотразимо прелестной англичанки с Гэнсбуром стали одним из самых знаменитых романов ХХ века.

Карьера Джейн Биркин в кинематографе сложилась удивительно легко. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Карьера Джейн Биркин в кинематографе сложилась удивительно легко, и причиной тому была не только внешность. Актерство, если так можно выразиться, было у нее в крови: и мать, и бабушка, и дед были актерами. В 17 лет девушка, сама себя характеризовавшая как скромница, встретила и полюбила композитора Джона Барри, соавтора «темы Джеймса Бонда», а равно и создателя нескольких знаменитых песен из бондовских фильмов, впоследствии - лауреата пяти «Оскаров». Он был сильно старше, но это не помешало ни роману, ни рождению дочери Кейт.

Джейн Биркин в фильме "Фотоувеличение". Фото: кадр из фильма.

В определенном смысле и славы она добилась благодаря Барри. Микеланджело Антониони заметил 18-летнюю Джейн и предложил ей роль в фильме «Блоу-ап» («Фотоувеличение»), но предупредил, что ей придется сниматься совершенно обнаженной. Муж об этом узнал и заявил, что у нее никогда не хватит духу: «Ты даже дома выключаешь свет, когда раздеваешься!» Наперекор супругу Джейн разделась перед камерой. Контраст между ее невинной внешностью и скандальной сценой был очень ощутим, - и многим показался весьма пикантным; во всяком случае, очень скоро она получила еще одну роль, побольше, в «Бассейне» с Аленом Делоном и Роми Шнайдер.

Джейн Биркин в фильме "Бассейн" Фото: кадр из фильма.

Но еще до того был фильм «Слоган», где ее партнером стал Серж Гэнсбур, уже очень известный певец и поэт. «Он окинул меня саркастическим и даже презрительным взглядом: что это за англичаночка в каком-то нелепом платье, которая бормочет свои реплики на языке, отдаленно напоминающем французский, и рыдает, смешивая эмоции, необходимые для роли, с личными переживаниями, чего он терпеть не мог». Это была первая встреча, и никто не мог представить, что вскоре Серж не сможет жить без Джейн, и наоборот. «Он немного странный, но я его люблю. Он не похож ни на кого из моих прежних знакомых – довольно опустившийся, но в то же время чистый», - писала Джейн в дневниках, которые позже стали частью ее мемуаров «Дневник обезьянки». Серж предложил ей исполнить песню «Я тебя люблю… я тебя тоже нет» (Je t’aime… moi non plus), которую уже записывал с предыдущей подругой, Брижит Бардо; примерно половина песни представляла из себя оргазмические стоны, и в версии Бардо выглядела сущей порнографией, чего о версии Биркин никак не скажешь (опять невинность уравновешивала скандальность!) 1969-й они встретили песней «69, эротический год».

Джейн Биркин и Серж Гэнсбур в фильме "Слоган" Фото: кадр из фильма.

Опять из дневника: «Он очень мягкий и нежный и в то же время очень сильный, он очень тонко все воспринимает, а в плане секса он просто чудо. Тем не менее я чувствую, что он – нечто большее, чем сексуально привлекательный мужчина. Он блистательно талантлив и уникален. Если я его потеряю, для меня это будет самая страшная потеря, потому что я еще никогда не была так счастлива. Это настоящая любовь, и она делает меня сильной». При этом в их отношениях были и ссоры, и страшные драки: вот Серж дает Джейн оплеуху прямо в ресторане, вот она в другом ресторане швыряет в него тортом (и не промахивается)…

В 70-е и 80-е Биркин снимется еще в нескольких десятках фильмов. Будет и комедия с Пьером Ришаром «Он начинает сердиться», и фильм «Если бы Дон Жуан был женщиной», где ее партнершей стала Бардо, и сразу две экранизации Агаты Кристи, в которых Эркюля Пуаро играл Питер Устинов (а Биркин играла разные роли) - «Смерть на Ниле» и «Зло под солнцем». Были и новые картины с Гэнсбуром, и его режиссерский дебют, который назывался так же, как знаменитая песня - «Я тебя люблю… я тебя тоже нет». В конце концов они расстались, но дружить не перестали. Все-таки он был отцом ее дочери Шарлотты Гэнсбур (ныне знаменитой актрисы) и крестным отцом еще одной дочки, которую Биркин родила от режиссера Жака Дуайона. В интервью Биркин признавалась, что жить с Гэнсбуром было очень трудно, и вместе с тем она «получила от него все самое лучшее». У Сержа появилась новая семья, но он продолжал писать для Джейн песни и всегда был желанным гостем в ее доме - даже когда приезжал в четыре утра, пьяный в стельку и в сопровождении полицейских. «Это было самое идеальное партнерство, какое можно представить».

Джейн Биркин и Серж Гэнсбур Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А когда в 1991 году Гэнсбур умер, Джейн положила в гроб игрушечную обезьянку, с которой не расставалась с самого детства, - это был ее самый дорогой талисман. «Обезьянку-жокея мне подарил мой дядя – это был приз, выигранный им в лотерею на сельской ярмарке. Мы с Манки не расставались никогда: он делил со мной тоску интерната и больничной койки, мою жизнь с Джоном, Сержем и Жаком; был свидетелем всех моих радостей и печалей. Он обладал волшебной властью: я ни разу не садилась без него в самолет, не ложилась без него в больницу. Когда Сержа хоронили, я положила рядом с ним Манки - чтобы моя обезьянка защищала его, словно фараона, в загробной жизни».

Джейн Биркин и Пьер Ришар в комедии "Не упуская из виду" Фото: кадр из фильма.

Джейн вошла и в историю моды, правда, невольно. В 1983 году она летела в самолете с Жаном-Луи Дюма, главой модного дома Hermиs. Поместила соломенную корзинку, с которой не расставалась, в отделение для багажа над головами пассажиров; все немедленно из корзинки вывалилось. Джейн пожаловалась Дюма, что очень трудно найти подходящую вместительную сумку для поездок на выходные.

Джейн Биркин с дочерью Шарлоттой Гэнсбур Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И в следующем году тот создал сумку Birkin, которая со временем стала без преувеличения культовой: чтобы ее заполучить, модницы записывались за несколько месяцев вперед, и готовы были платить от десяти до пятисот тысяч долларов (в зависимости от материалов, из которых сумка была изготовлена). Сама Биркин, впрочем, пользовалась ею не так уж часто: жаловалась на то, что она «чертовски тяжелая», особенно если напихать в нее все вещи первой необходимости. 16 июля стало известно о смерти Джейн Биркин. Ей было 76 лет. Тело известной актрисы и певицы нашли в квартире в Париже посторонние люди. Дверь вскрывали местные сотрудники правоохранительных органов. Причина смети Джейн Биркин пока не известна.