Умерла Джейн Биркин, актриса, в честь которой названа сумка марки Hermes

Джейн Биркин Фото: EAST NEWS

Англо-французская актриса и певица Джейн Биркин умерла на 77-м году жизни. В честь нее назвали известную сумку бренда Hermes. О смерти актрисы сообщил французский телеканал BFMTV.

Ее тело нашли в доме, а не так давно она отменила концерты, ссылаясь на плохое состояние здоровья, однако точная причина смети Джейн Биркин пока не известна.

Джейн Биркин известна не только любителям люксовых сумок, но и по ролям в фильмах «Бассейн», «Романс вора», «Слоган» и множестве других кинолент. На ее счету более 80 фильмов и 20 музыкальных альбомов. Биркин по праву считали иконой стиля и миллионы девушек по всему миру вдохновлялись ей.

Ранее стало известно о смерти писателя и автора «Невыносимой легкости бытия» Милана Кундера. Он скончался на 95-м году жизни, а о причинах смерти на данный момент неизвестно. Кундера неоднократно номинировался на Нобелевскую премию по литературе.