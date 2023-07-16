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НовостиЗвезды16 июля 2023 11:45

Умерла Джейн Биркин, актриса, в честь которой названа сумка марки Hermes

Джейн Биркин умерла в возрасте 76 лет
Роман ПОЛОСИКОВ
Джейн Биркин

Джейн Биркин

Фото: EAST NEWS

Англо-французская актриса и певица Джейн Биркин умерла на 77-м году жизни. В честь нее назвали известную сумку бренда Hermes. О смерти актрисы сообщил французский телеканал BFMTV.

Ее тело нашли в доме, а не так давно она отменила концерты, ссылаясь на плохое состояние здоровья, однако точная причина смети Джейн Биркин пока не известна.

Джейн Биркин известна не только любителям люксовых сумок, но и по ролям в фильмах «Бассейн», «Романс вора», «Слоган» и множестве других кинолент. На ее счету более 80 фильмов и 20 музыкальных альбомов. Биркин по праву считали иконой стиля и миллионы девушек по всему миру вдохновлялись ей.

Ранее стало известно о смерти писателя и автора «Невыносимой легкости бытия» Милана Кундера. Он скончался на 95-м году жизни, а о причинах смерти на данный момент неизвестно. Кундера неоднократно номинировался на Нобелевскую премию по литературе.