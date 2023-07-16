Иностранные доли компаний «Данон» и «Балтика» переходят во временное управление России: что это значит

Danone и «Балтика» переходят во временное управление России. Фото: Shutterstock

Доли компаний «Данон» и «Балтика», принадлежащие иностранным организациям, переходят во временное управление России. Указ об этом Владимир Путин подписал 16 июля, он вступил в силу в этот же день.

Напомним, еще в апреле Путин подписал указ, который разрешает вводить временное управление имуществом «недружественных» стран – при условии, если в этих странах российских граждан или компании из РФ лишат собственности (либо возникнет такая угроза).

Отвечаем на главные вопросы об этих компаниях и их дальнейшей судьбе.

Что представляет собой «Данон Россия»…

Компания «Данон Россия» - «дочка» французской Danone. Основана в 2002 году, входит в перечень системообразующих компаний. В нашей стране у нее 13 заводов, это крупнейший производитель молочной продукции в России. Среди ее брендов – «Даниссимо», «Простоквашино», «Растишка», «Тёма», Activia, Actimel, BioБаланс и многое другое. «Данон Россия» выпускает и детское питание – например, смеси и каши Nutrilon.

Прошлой осенью Danone объявила, что готовится к уходу из России. Среди претендентов на «российские владения» французов называли несколько компаний – например, «ЭкоНиву», «Русагро», «Черкизово». Но уйти Danone не успела.

…и «Балтика»

Крупнейшей пивоваренной компанией России с 2014 года владеет датская Carlsberg Group. Помимо, собственно, «Балтики», выпускает пиво под марками Carlsberg, Tuborg, Holsten, Zatecky Gus и т. д. У компании восемь заводов в России.

Carlsberg еще в марте 2022 года объявила, что уходит из России. А 23 июня 2023 года сообщили об успешной продаже активов (покупатель не назван). Сделка ожидала одобрения от российских властей.

Что изменится?

Теперь управлять обеими компаниями будет Росимущество. Иностранные владельцы на временно лишаются возможности руководить деятельностью этих предприятий и получать от них прибыль. А продукция продолжит выпускаться.

Такое уже было?

В апреле Путин передал во временное управление Росимуществу российские активы финской госкомпании Fortum и немецкой госкомпании Uniper. Вскоре после этого Fortum решила полностью списать российские активы, потеряв 1,7 млрд евро.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

"Никто не стал бы их трогать, если бы не враждебные действия Запада"

Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ:

- У владельцев иностранных компаний, которые раньше работали в России, есть три пути. Либо продолжать работать, либо создать новое юридическое лицо, либо уйти, передав собственность местным акционерам. Если компания ничего из этого не делает, может получиться так, что их активы будут переданы во внешнее управление.

Дело в том, что одна из главных проблем, которые получают наши компании после ухода иностранцев - невозможность устроить собрание акционеров, чтобы решить вопросы по организации бизнеса. Потому что иностранцы саботируют такие собрания, при этом продолжая являться акционерами. И когда бизнес переходит в руки Госимущества, это происходит для того, чтобы предприятие работало, чтобы можно было организовать собрание акционеров.

Это чисто организационная мера и для предприятия, выпускаемой продукции и сотрудников ничего не меняется. Понятно, что это вынужденная мера и никто не стал бы их трогать, если бы не враждебные действия западных властей против России.