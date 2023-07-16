Путин перевел иностранные доли Danone и «Балтики» во временное управление России Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление Росимущества долей иностранных компаний в Danone и «Балтике». Соответствующий документ был опубликован в воскресенье, 16 июля, на портале правовых актов.

Так, временное управление вводится в отношении долей в капитале ООО «Пивоваренная компания «Балтика», которые принадлежат Carlsberg Sverige Aktiebolag, ООО «Хоппи юнион» и Carlsberg Deutschland GmbH.

Кроме того, временное управление вводится в отношении долей АО «Данон Россия», принадлежащих Produits Laitiers Frais Est Europe и ООО «Данон трейд».

В марте 2022 года стало известно, что Carlsberg Group остановил инвестиции в Россию. В РФ у датского концерна было восемь заводов, которыми владела его «дочка» - пивоваренная компания «Балтика». В Carlsberg Group тогда заявили, что останавливают также все экспортные отгрузки в адрес «Балтики».

Французская компания по производству молочных продуктов Danone заявила об уходе с российского рынка в октябре прошлого года. Тогда уточнялось, что списания составят до 1 млрд евро.

В России компания Danone представлена брендами «Даниссимо», «Простоквашино», «Растишка», «Актуаль», «Смешарики», «Тема», «Активиа», «Малютка», «Bio Баланс», а также Actimel, Danone, Alpro, Bebelac, Nutrilon, Evian.