«Мать с отцом умерли на глазах у дочери и сестры»: Девочку, родители которой погибли в теракте на Крымском мосту, спасло чудо

Девочка чудом выжила ФОТО: соцсети

Утром 17 июля на Крымском мосту в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края произошел теракт, унесший жизни двух людей. Семья Кулик из Нового Оскола ехала на машине в отпуск. Муж с женой погибли на месте. В машине с ними находилась и 14-летняя дочь.

- Девочка пострадала. Она получила ранения средней тяжести, находится под присмотром врачей, - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. – Самое тяжелое – ее родители погибли, папа и мама.

Для семьи этот отпуск был запланированным и долгожданным. Наталья Кулик работала методистом в «Центре сопровождения образования». Ее супруг Алексей, по предварительной информации, был дальнобойщиком.

Каждый год вся семья ездила на море ФОТО: соцсети

В отпуск на машине, по словам друзей, они ездили редко, но в этот раз оказались на мосту в своем «Hyundai», который после теракта оказался разбит вдребезги – кадры с места происшествия быстро разлетелись по Сети. Судя по ним, выжить девочке помогло настоящее чудо. Она сидела на заднем сиденье не пристегнутая, отчего вылетела прямо в лобовое стекло головой, но застряла в нем на половину туловища. Пока к месту ехала скорая, очевидцы успокаивали ее и просили не шевелиться, чтобы не навредить себе.

- Это была хорошая семья. Наталья, как зажигалочка, всегда на позитиве – душа компании. Даже не верится. Они каждый год ездили на море семьей, - рассказали KP.RU близкие погибших.

Следом за «Хендаем» ехала еще одна машина, в которой находилась сестре Натальи с мужем и ребенком. ЧП произошло прямо у них на глазах.

- Там была еще одна машина с сестрой Наташи, - подтвердили KP.RU знакомые семьи.

Сейчас движение по Крымскому мосту перекрыто. Водителям советую выбирать маршрут на полуостров, проходящий через новые территории.

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Вся официальная информация по ЧП на Крымском мосту на утро 17 июля (подробнее)