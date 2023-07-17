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НовостиПолитика17 июля 2023 9:02

Песков заявил, что зерновая сделка остановлена

РФ сразу же вернется к реализации сделки, как будут выполнены ее условия, отметил пресс-секретарь президента
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Фото: REUTERS

Все договоренности по зерновой сделке фактически прекращены, сама сделка остановлена, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. К сожалению, часть, касающаяся России в этой черноморской договоренности, не выполнена до сих пор, поэтому ее действие прекращается», – сказал он в ходе брифинга.

По словам пресс-секретаря президента РФ, Москва сразу же вернется к реализации зерновой сделки, как только будут выполнены условия России.

Президент РФ Владимир Путин 13 июля прокомментировал возможное продление зерновой сделки. Он заявил, что Россия пойдет на такой шаг, если будут выполнены данные ей ранее обещания.

Напомним, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что зерновая сделка в том виде, в котором она есть сейчас, не нужна. Политик уверен, что ее нужно обязательно расторгнуть. Он уточнил, что помочь своим партнерам Россия сможет и без этого соглашения.