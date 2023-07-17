Российских туристов проверяют на неизвестную науке болезнь: вспышка опасной инфекции зафиксирована в Египте

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль рейсов из Египта из-за случаев неустановленного заболевания. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители деревни Эль-Аликат, которая находится к югу от Каира, начали массово жаловаться на симптомы непонятного пока заболевания. Египетские СМИ пишут, что у людей высокая температура, ломота в костях, рвота, головокружение. Разные источники называют разные цифры заболевших – от 200 до 1000 человек. В деревне уже работают медики, а также эпидемиологи - берут пробы воды и анализы у больных. На данный момент погибших нет.

В СМИ уже появилась информация, что таинственное заболевание пробралось в Россию, в частности, в Красноярск вернулся рейс из Египта с 18 заболевшими. Но руководитель Роспотребнадзора Красноярского края Дмитрий Горяев опроверг эту информацию: «На сегодняшний день на территории нашего региона не зафиксировано ни одного случая» .

Между тем, федеральный Роспотребнадзор доложил, что «усилил санитарно-карантинный контроль рейсов из Египта из-за случаев неустановленного заболевания в этой стране». На данный момент информации мало, но ведомство сотрудничает с египетской стороной, ждет дополнительных данных о природе болезни.

СИМПТОМЫ ЛИХОРАДКИ ДЕНГЕ. ЧЕМ ОНА ОПАСНА

Это «южное заболевание», которое переносит особый вид комаров Aedes aegypti. Живут эти комары не только в Африке (помимо Египта, встречаются в Судане и Мозамбике), но и в Юго-Восточной Азии (от Таиланда до Филиппин), Индии, а также тропическом и субтропическом поясе Америки (от Мексики до Панамы). Каждый год лихорадкой Денге от зараженных комаров заболевают порядка 50 млн человек.

Раньше лихорадку Денге называли «судорожная лихорадка» или «костоломная лихорадка» из-за того, что помимо высокой температуры (до 39-40С) у человека были боли в костях, мышцах, сильные симптомы интоксикации. В тяжелых случаях могла развиться геморрагическая лихорадка – поражение мелких сосудов с кровоизлияниями, часто со смертельным исходом.

КАКИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИНЯТЫ В РОССИИ

Как сообщает Роспотребнадзор, контроль за рейсами из Египта будет производиться с помощью системы «Периметр» - это особый санитарный щит, который «включается», если в странах, откуда прибыл рейс, зафиксирована опасная эпидемиологическая обстановка.

Это означает, что прилетевших людей опрашивают на предмет самочувствия, проводят измерение температуры. При необходимости человека с признаками инфекционного заболевания эвакуируют. Сейчас в «Периметр» включено более 240 пунктов пропуска через российскую границу.

ЧТО ДЕЛАТЬ ТЕМ, КТО В ЕГИПТЕ

В целом, как любая южная страна, Египет полон разных инфекционных опасностей. Поэтому в пресс-службе Роспотребнадзора призывают соблюдать элементарные меры безопасности: не пить воду из открытых источников, пользовать бутилированной. Чтобы обезопаситься от насекомых, носите одежду, максимально закрывающую тело, применяйте репелленты. В том числе и в помещении. Следите, чтобы окна и двери в номерах были плотно забраны сетками.

«По возвращении из страны пребывания и в случае ухудшения состояния следует обратиться к врачу, обязательно сообщив ему о месте вашего путешествия", - добавили в пресс-службе.

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