Роспотребнадзор усилил контроль на рейсах из Египта из-за неизвестного заболевания Фото: REUTERS

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на рейсах из Египта, так как в стране были зафиксированы случаи неустановленной болезни. Ее симптомы схожи с лихорадкой Денге, уточнили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, случаи были выявлены в провинции Кена в 600 километрах к югу от Каира.

«В отношении рейсов, прибывающих из Египта, Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль», — говорится в сообщении.

В российском ведомстве сообщили, что по данному факту идет взаимодействие с египетской стороной и международными организациями. Это необходимо для получения дополнительных сведений о заболевании и рисках его распространения.

В Роспотребнадзоре напомнили, что лихорадку Денге переносят комары Aedes aegypti. Если переносчика нет, то заболевший человек не представляет эпидемиологической опасности.

Ведомство также обратилось к россиянам, планирующим отдых в Египте, c просьбой соблюдать ряд мер предосторожности, а именно носить закрытую одежду, пользоваться средствами от комаров, а в помещениях засетчивать окна и двери.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что в России был усилен санитарно-карантинный контроль в связи со вспышкой вируса Марбург в Экваториальной Гвинее. В феврале 2023 года, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в стране были зафиксированы девять летальных исходов из-за болезни, а также 16 случаев подозрения на заболевание.