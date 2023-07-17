Леонид Агутин показал фото с маленькой дочкой

Леонид Агутин и Анжелика Варум Фото: Мила СТРИЖ

Леонид Агутин 16 июля отметил юбилей. С 55-летием певца поздравляли семья, друзья и поклонники. Они желали ему абсолютной гармонии в жизни. Трогательные слова отцу посвятила и младшая дочь исполнителя Лиза.

Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум с малых лет живет в США. У Елизаветы есть своя квартира в Америке. Наследница звезд по случаю юбилея отца опубликовала редкое совместное фото. В кадре Агутин обнимает дочку. "С днем рождения, папа! Я люблю тебя", - обратилась она к родителю.

Отметим, не так давно Елизавета получила американское гражданство. Она пошла по стопам родителей и тоже стала певицей. Первую гитару и дорогое оборудование для записи новых песен ей подарил отец.

Леонид Агутин с дочкой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Дед девушки Николай Агутин как-то признался, что очень гордится внучкой, которая добивается поставленных целей. "Она уже заработала себе на квартиру, она уже в ней живет. Сама купила! Воображуля! Она посудомойкой работала. А что делать… Папа немного помог", - признавался 88-летний Николай Петрович.

Лиза нескоько месяцев назад рассталась с парнем, с которым встречалась около трех лет. Сейчас у девушки новый молодой человек.

Звездный папа переживает за дочь: "Я всем женихам говорю одно и тоже: «Если сделаешь плохо нашей дочери, я поломаю тебе ноги». Все остальное мне неважно. Пусть живут. А мы будем помогать по мере возможности".

Варум и Агутин принимают любой выбор дочки. "Новый парень замечательный, начинаем теперь к нему привыкать. А как оно будет дальше, никто не знает. В ее личную жизнь мы с Анжеликой не вмешиваемся. Мы привыкаем к тому, кого любит наша дочь. С новым парнем дочери мы уже знакомы. Видели его вживую, а так общаемся по видеосвязи. Он чуть старше Лизы, но примерно они ровесники", - делился Леонид.