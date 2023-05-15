Американская дочь показала изменившуюся до неузнаваемости Анжелику Варум Фото: СОЦСЕТИ

Анжелика Варум сейчас редкий гость в соцсетях. Певица давно пропала из поля зрения поклонников, не дает больших концертов. О том, что происходит в жизни артистки, иногда рассказывает ее муж Леонид Агутин. А на днях свежее фото звезды разместила ее дочь Лиза. В кадре постаревшую артисту невозможно узнать.

Дочь Анжелики Варум поздравила свою маму с праздником. 24-летняя Елизавета, проживающая в США, опубликовала редко фото с родительницей. "Поздравляю маму, которая боролась за меня всю мою жизнь", - написала девушка по случаю Дня матери, который отмечают в Америке.

Вот только фанаты с трудом узнали Варум, позирующую без макияжа и укладки. Обыватели отметили, что певица "резко сдала" и "стала неузнаваемой" и "похожа на бабушку". Люди удивляются тому, что некогда цветущая жена Леонида Агутина постарела.

Не исключено, что на внешнем виде исполнительницы хита "Зимняя вишня" могли отразиться семейные проблемы. На днях стало известно, что брат артистки едва сводит концы с концами. В его бизнесе возникли серьезные проблемы.

Что касается личной жизни, то Варум никогда о ней не говорит. Она замужем за Агутиным более 20 лет. Леонид и Анжелика по сей день остаются чуть ли не самой обсуждаемой парой в российском шоу-бизнесе. Супругов столько раз разводили, что артисты уже перестали реагировать на сплетни.

Лишь однажды Леонид заявлял: "Мы с женой ругаемся... А потом начали спать в разных спальнях". Агутин считает, что это вносит в отношения изюминку. "Можно вообще делать все что угодно. Если есть такая возможность. На свидания ходишь к жене, спишь. И никто никого не бесит. Конечно, какие-то дни специально поспать надо вместе", - делился исполнитель.

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